Vem kampanjar för invandrarkvinnorna Veckans kommentar Publicerad: 2017-11-16 17:09 De senaste veckorna kan närmast betecknas som en kvinnlig revolution. Överallt kommer berättelser upp till ytan om hur män sextrakasserat, tafsat och förgripit sig på kvinnor. Det började med medieföretagen Aftonbladet och TV4. Sen har kvinnor från svensk teater-, film- och musikscen skildrad en makaber arbetsmiljö och kultur där såväl respekt som svensk lag för länge sedan upphört att gälla. Och i tisdags larmade över 4 000 kvinnliga jurister om samma sexövergreppsmentalitet inom rättsväsendet. Nog är det historia som skrivs denna höst. Inte sedan demokratikampen vid förra sekelskiftet har vi sett något liknande socialt uppror. Dag efter dag avslöjas sextrakasserier i arbetslivet av nya grupper kvinnor som säger ifrån. Det som sker kan jämföras med hur fattiga arbetare i beroendeställning behandlades i slutet av 1800-talet. Då liksom nu ställer sig den förut tysta massan upp och markerar – nu räcker det! I bjärt kontrast till denna utveckling ger Mariet Ghadimi, verksamhetschef på Tjejers rätt i samhället, och Soheila Fors, grundare och ansvarig för Tehuset, en helt annan bild – anmälningarna av hedersvåld till polis och socialtjänst ökar. De högre siffrorna beror till viss del på ökad invandring förra året, men det stora flertalet anmälningar görs av unga kvinnor vars familjer bott i Sverige i årtionden. Också samtalen till den nationella stödtelefonen ökar. Dit kan den som arbetar inom till exempel socialtjänst, polis eller skola ringa för att få råd när det gäller hedersförtryck. Antalet ärenden per månad har ökat stadigt sedan stödtelefonen startade 2014. I genomsnitt har 47 ärenden kommit in per månad under 2017. Efter sommaren togs fler ärenden emot än under någon månad tidigare, totalt 71 under september. Vi får inte glömma kvinnorna i förorten. Än mindre låtsats som att den kultur dessa kvinnor lever under skulle ursäkta en annan syn på jämställdhet. Svensk lag gäller alla kvinnor. Den revolution vi nu ser måste också inkludera dem som inte har tillgång till debattsidor och tevesoffor. Det liv med förtryck och ångest, som kvinnor utsatta för hedersvåld är hänvisade till, är många gånger långt värre än de berättelser som uppdagats de senaste veckorna. Just därför måste kampen också gälla dem. Åke Hällzon

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!