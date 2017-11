Omprövningen läggs på is Veckans nummer Publicerad: 2017-11-16 17:03 Regeringen fryser temporärt tusentals beslut om assistansersättning i väntan på en lagändring och att utredningen om översyn av lagen är klar. Bra, anser Försäkringskassan. – Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop, säger barn- och äldreminister Åsa Regnér (S). Förslaget om en frysning är en del i regeringens hastigt framtagna åtgärdspaket för assistansersättningen, som är en del i Lagen om stöd och service till funktionshindrade. – Det betyder att om man har statlig assistans ska man kunna vara kvar med de insatser man har, åtminstone till dess att förslagen från den stora utredningen om hela LSS träder i kraft, säger Regnér. I praktiken innebär det till 2019, kanske 2020, eftersom utredningen ska komma med sitt slutliga förslag i oktober nästa år. Därefter ska förslagen på remiss och behandlas. Ser dimridåer Emma Henriksson, ordförande (KD) i riksdagens socialutskott, välkomnar förslaget om frysning. Men hon reser flera frågetecken. – Det blir mycket dimridåer i det här, regeringen försöker framställa det som att vi hanterar det här snabbt och att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Men de facto är det så att man bara går in ordentligt i den dom som kom i somras, säger Henriksson. – Det rättar inte upp något för de som redan har fått assistans indragen, säger hon och konstaterar att regeringen inte föreslår några snabbutredningar för att korrigera effekter av tidigare vägledande domar från 2009, 2012 och 2015, domar som fått stora konsekvenser för många funktionshindrade. Bengt Eliasson, företrädare för Liberalerna, anser att omsvängningen är bra men inte tillräcklig. Om regeringen tagit människors oro på allvar borde den öppna för omprövning av redan tagna beslut där stödtimmar dragits in. Personer som de senaste åren har fått statlig assistans minskad eller indragen (eller inte fått någon alls när de sökte första gången), när Försäkringskassan har börjat tillämpa de tre domarna från 2009, 2012 och 2015, får ingen ändring av sina beslut. Läs mer i Hemmets Vän nummer 46 – 2017

