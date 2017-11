Baptistkyrka sörjer offren i massaker Veckans nummer Publicerad: 2017-11-13 10:01 Efter den tragiska kyrkmassakern i baptistkyrkan är det lilla Texassamhället Sutherland Springs fortfarande i chock. Men bilden av gärningsmannen Devin Kelley och hans motiv börjar alltmer klarna. Hälften av de 26 dödsoffren under söndagsgudstjänsten var barn. ”Vi var som en mycket nära familj”, säger Sherri Pomeroy, hustru till pastor Frank Pomeroy till Charisma News. ”Vi åt tillsammans, vi skrattade ihop, vi grät ihop och vi tillbad tillsammans. Nu är de flesta i vår kyrkas familj borta. Vår byggnad går förmodligen inte att reparera, och de få av oss som lämnats kvar har förlorat så mycket”, fortsätter hon. Det var mitt under gudstjänsten, efter nattvarden och innan predikan, vid halv tolv-tiden som gärningsmannen kom in och började skjuta ner besökarna. Pastorsparet Frank och Sherri Pomeroy var inte med i kyrkan just den söndagen men deras 14-åriga dotter blev ett av offren i dödsskjutningen. Stödet från kristna vänner i både Texas, USA och övriga världen märks tydligt i sociala medier och församlingen talar om hur en fond för att hjälpa de utsatta familjerna har upprättats. Av de 26 dödsoffren som dödades av Kelley i södra Texas var hälften barn. Det beskrivs som den värsta massakern i delstatens historia. Rymde från psykvård Gärningsmannen bakom massmordet i Texas rymde från en psykvårdsinrättning 2012. Han var dessutom tidigare dömd för misshandel – något som aldrig fördes in i FBI:s register för vapenkontroll. Mannen bakom massakern i Sutherland Springs, 26-årige Devin Kelley, ertappades 2012 när han försökte smyga in vapen på en militär flygbas och där ”försöka dödshota” sina militära överordnade, enligt en polisrapport som tv-kanalen KPRC tagit del av. Devin Kelley placerades på en psykvårdsinrättning i närheten – som han sedan rymde ifrån. Han tog sin tillflykt till en bussterminal för att försöka ta sig ut ur delstaten. Poliserna som larmades till bussterminalen fick enligt rapporten höra att Kelley ”var en fara sig själv och för andra”. Men han kunde omhändertas utan våldsamheter. Läs mer i Hemmets Vän nummer 45 – 2017

