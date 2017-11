Ingen ska acceptera sexuella kränkningar och övergrepp Debatt Publicerad: 2017-11-02 15:14 Nu får det vara nog – kvinnor ska inte behöva acceptera att någon tar sig friheter med deras kroppar! Tusentals kvinnor över hela världen träder fram och berättar om hur de fått utstå sexuella övertramp och kränkningar under hashtaggen #metoo. Vilket mod i alla kvinnors vittnesmål och vilken kraft det ligger i sanningen och i avslöjandena om bristen på moral hos vissa män – och framförallt vissa män med makt. Inte bara i media utan också i maktens korridorer händer det. Flera kvinnliga riksdagsledamöter har drabbats av sexuella övergrepp, enligt en undersökning som tidningen Expressen genomfört (26/10). De berättelser som kommit ut är i många fall fruktansvärda och djupt beklämmande. Att även hyllade och folkkära manliga programledare eller skribenter med höga feministiska bekännelser pekas ut visar hur saknaden av goda värderingar kan göra alla samhällszoner osäkra. Kampanjen #metoo bidrar till något positivt – dels att ta bort skammen kring sexuella övergrepp men också till att slentrianmässiga sexuella övergrepp inte normaliseras. Många kvinnor inser att de vant sig vid och tolererat övergrepp, som exempelvis alltför närgången kroppskontakt eller kommentarer om deras kropp. Nu måste det istället bli som Rädda barnens handbok kring sexuella övergrepp förmedlar till barn att lära sig säga, nämligen: ”Stopp! Min kropp!” Ingen – varken barn eller vuxen ska acceptera att någon rör deras kroppar utan tillåtelse! Enligt Brottsförebyggande rådet ökade under 2016 antalet anmälda våldtäkter med 13 procent till 6 560 brott. Och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott under 2016. I så gott som alla sexualbrottskategorier är ökningen under en tioårsperiod stigande till att nästan summera en fördubbling under perioden 2007–2017. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Kristdemokraterna kritiseras ibland för att vi vill lyfta värderingarnas betydelse för det goda samhället. Men #metoo visar att etik inte handlar om att lära sig uttala rätt ord. Utan om att göra rätt saker. Goda värderingar i samhället, och som omfamnas av de som bor i vårt land, är grunden för ett gott och jämställt samhälle. Etik och goda värderingar uppstår dock inte i ett vakuum. De uppstår i relationer mellan människor. Det är därför som vi kristdemokrater alltid pratar om familjens betydelse. Det är i familjen barn först får uppleva kärlek och gränser för vad som är rätt och fel. Därför är jämställda familjer viktigt. I skolan, idrottsföreningar och samfund behövs goda förebilder som kan kliva in och sätta ner foten när snacket i till exempel omklädningsrummet spårar ur, och pojkar pratar om eller behandlar flickor på ett kränkande sätt. Personer i ledande situationer har där ett stort ansvar. Värderingar backas också upp av lagstiftning. Därför behövs en samtyckeslagstiftning, skärpta straff för sexualbrott, skärpta straff för kränkande fotografering och lagstiftningen om ärekränkning behöver omfatta spridning av kränkningar på nätet: Därtill behöver polisen ges resurser för ökad närvaro på internet genom en nätpolis. Rörelsen #metoo sätter en värderingsnorm och manar till handling, både politiskt, genom att vi manar till skärpt lagstiftning, men också genom själva markeringen från alla som drabbats – att nu får det vara nog. Désirée Pethrus, jämställdhets­politisk tales­person och riksdagsledamot (KD)

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!