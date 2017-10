"Det vackraste jag vet är en sjö" Debatt Publicerad: 2017-10-26 16:26 ”Det vackraste jag vet är en sjö. Det fulaste jag vet är ett svärord.” Precis så skrev en liten 9-årig flicka i tredje klass en gång under mina första år som lärare. Jag har genom alla år som gått sedan bevarat dessa visdomsord från denna klarögda flicka. Himmelriket tillhör som bekant barnen. Det är de som skall ha den förnämsta platsen ovan där. Om ni inte blir som ett barn, säger Jesus, kommer ni inte in i gudsriket. Forskningen om hälsa och sjukdomar har visat att även vi vuxna upplever en ”feel good”-känsla när vi betraktar något som är vackert. Dessutom påverkar det också vårt hälsotillstånd. Naturen själv liksom bilder av naturen har en läkande effekt. Men tyvärr är det inte konst av detta slag som pryder sjukhusens väggar. Här härskar som regel arkitekterna, den medicinska professionen och politikerna. Under hösten har vi alla som tittat på tv däremot kunnat njuta av hundratals vackra naturfotografier som skickats in till olika program. Vi är faktiskt många som tycker att det vackraste som finns är en sjö. Tv:s kanaler har sålunda tävlat med varandra om att visa brinnande solnedgångar över vida vatten där träden i strandkanten flammar i gyllengula och brandröda färger. Till och med regnbågen får framträda i all sin härlighet i sitt rätta element som den brygga mellan himmel och jord som vår Herre placerade där en gång som ett evärdligt tecken på att ingen ny syndaflod skulle drabba jorden. I dagens samhälle exponeras barnen precis som vuxna tv-tittare och radiolyssnare för all ondska som världen förmår att skapa. Inte behöver man förundras över att köerna till skolans BUP-mottagningar nu är årslånga. Parallellt med detta ökar också andelen pensionärer som behöver hjälp mot ångest och depression. Frågan kan ställas om allt elände verkligen behöver visas. Tv skulle med två korta pass vid morgonen och kvällen kunna sända inslag som gör att tittarna eller lyssnarna mår bra. De ständiga repriserna i sportprogrammen utan något slut borde kunna dela med sig av sin tid. Men även de så kallade kristna kanalerna missar ofta att fundera över vilka deras målgrupper är. Många förkunnare predikar länge och tycks glömma helt att deras tittare och lyssnare inte är trogna gudstjänstbesökare på första bänk utan några helt vanliga människor som möjligen vid någon begravning hört namnet Jesus nämnas. Jag är övertygad om att de kristna kanalerna skulle få hundratusentals följare om de tio minuter varje kväll presenterade sitt budskap med bra musik och sång, vacker konst och några märgstarka bibelord som mat för själen. Blomsterpredikningar vill jag inte ha som västgötakvinnan sa till prästen. Det vi vill är att som fåren få ett gott och torrt hö att leva av. Och en vacker sjö att vila ögonen på. Bert Stålhammar

