"Indisk kristendom ska vara raderad till år 2021" Veckans nummer Publicerad: 2017-10-19 15:47 Indien ska vara rensat och fritt från kristna och muslimer senast år 2021. Det menar det hindunationalistiska regeringspartiet BJP. Sedan de återkom till makten år 2014 har klimatet för kristna och andra minoriteter hårdnat och våldet ökat. Organisationen Open Doors uppmanar nu den svenska regeringen att sätta press på Indiens premiärminister Narendra Modi och landets regering att försvara arvet av religiös pluralism och motarbeta rädsla och misstro mot Indiens religiösa minoriteter. – Det är dags att omvärlden agerar. För 20 år sedan förekom det knappt någon förföljelse mot kristna i Indien. Nu har den ökat anmärkningsvärt, säger Sara Bornold, kommunikatör på Open Doors. Sedan regeringspartiet BJP återkom till makten 2014 har klimatet för de kristna hårdnat och våldet ökat. Under de sex första månaderna av 2017 har 410 incidenter inträffat där kristna trakasserats, hotats eller attackerats för sin tro i Indien. Men mörkertalet är stort och siffrorna visar toppen på ett isberg, skriver Open Doors i ett pressmeddelande. – Bland de olika kristna inriktningarna är det konvertiter som drabbas värst, men kristna från protestantiska samfund, som många gånger har en evangeliserande verksamhet, blir regelbundet attackerade av militanta hinduister, fortsätter Sara Bornold till Hemmets Vän. – Även så kallade historiska kyrkor, som katolska kyrkan, utsätts för attacker men inte lika regelbundet eftersom de inte har lika mycket utåtriktad verksamhet. Indien finns på plats 15 på Open Doors årliga lista över länder som förföljer kristna men förväntas komma högre upp när nästa lista presenteras i början av nästa år. Hinduisk extremism står för 99 procent av förföljelsen och 15 indiska kristna har dödats bara i år. – Man kan se hur statistiken över våldsdåd har gått upp när det nuvarande regeringspartiet BJP har makten och när de tidigare förlorat den har statistiken gått ner igen. De förnekar själva att det finns förföljelse mot religiösa minoriteter i Indien. Samtidigt ser vi på Open Doors hur förföljelsen har ökat kraftigt under deras regeringsperiod, säger Sara Bornold. ”Regeringens ansvar” Nu uppmanar Open Doors den svenska regeringen att sätta press på den indiske premiärministern Narendra Modi att aktivt försvara och uppmuntra arvet av religiös pluralism och motarbeta den hindunationalistiska retoriken från BJP-partiet. – Under hösten driver vi en kampanj för att sätta fokus på situationen i Indien. Vi kan som organisation genom våra samarbetspartners hjälpa till med bland annat juridisk hjälp och vård. Men regeringen och EU behöver sätta press på Indien som är på god väg att begränsa religionsfriheten i landet, fortsätter hon. Av landets 64 miljoner kristna beräknar Open Doors att cirka 39 miljoner är utsatta för allvarlig förföljelse. Förföljelsen ser olika ut i olika delstater men värst är det i Chattisgarh och Maharashtra där BJP har makten. – Det som vi kristna i Sverige kan göra är framförallt att uppmärksamma och be för situationen, be att evangeliet ska kunna fortsätta att spridas men också beskydd och större frihet för kristna att leva ut sin tro. Jag tror också att det är viktigt att be för förföljarna – att de får möta Jesus men också att de tar religionsfriheten på allvar. Vi kan också stödja det arbete som finns och kontakta våra politiker och uppmana dem att agera. Läs mer i Hemmets Vän nr 42 – 2017

