"Hoppet gjorde oss mäktiga" Veckans nummer Publicerad: 2017-10-19 15:39 – Vad vi framförallt såg var att kristna hade förmågan att hoppas, att hoppas under lång tid, förklarade Joachim Gauck, tidigare tysk förbundspresident som under bokmässan i Göteborg samtalade med ärkebiskop Antje Jackelén om tron men också om demokratins kraft och om ett förändrat Europa. När Joachim Gauck avgick som tysk förbundspresident i våras var han bland de äldsta som innehaft posten. Tyska presidenter har liten formell makt men en stark funktion som moralisk röst och det har varit något som Gauck tagit fasta på – han har uppmärksammat mänskliga rättigheter i Kina, kritiserat Turkiets begränsade yttrandefrihet och likaså valet att utebli från vinter-OS i ryska Sotji 2014 och ser Sverige som ett demokratiskt föredöme. Men hans historia handlar om mycket mer – han verkade tidigare som östtysk medborgarrättskämpe, publicist men också som luthersk präst i forna DDR där han spelade en aktiv roll i händelserna som ledde till murens fall. Likaså när det ökända Stasi-arkivet öppnades och gjordes tillgängligt för allmänheten – hans arbete kom att kallas ”Gauck-myndigheten”. Teologistudierna hängde delvis ihop med att hans frispråkighet hindrade honom att bli journalist. Men han talar gärna om hur viktig tron varit för honom i samtalet med den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén i seminariet ”Demokratin är min älskling”. Hon började med att fråga hur han kunde kombinera sin förkärlek för socialdemokrati med hatet mot kommunismen och om hur det gick att samarbeta med den kristdemokratiska Angela Merkel. Fredlig revolution – Huvudsaken var inte att vi båda var från Östtyskland. I centrum av den fredliga revolution som genomfördes 1989 var där­emot Östtysklands protestantiska kyrkotradition. Vi hade kraft, en kraft som gav oss övertaget mot kommunismregimen. Vad vi framförallt såg var att kristna har förmågan att hoppas, att hoppas under lång tid. Förmågan till hopp gjorde oss mäktiga och gav oss en inre styrka. Vi var övertygade om att denna styrka, detta hopp gav oss möjligheten att få bort den regimen. Men också att få bort vår rädsla. Det är väldigt viktigt. Först kommer längtan, sedan hoppet och utifrån hoppet kommer kraften att stärka oss, svarar Joachim Gauck. – Kanske är vi återigen i en tid då vi behöver tala mer om hoppets kraft, fortsätter Antje Jackélen och nämner det tyska valet där Angela Merkel visserligen fortsätter som förbundskansler under ytterligare fyra år. Men där också det högerpopulistiska partiet AFD tog sig vidare in i parlamentet. – Jag kallar det inte för ett nazistiskt parti. Vi har också extrema högerpartier i Tyskland som NPD eller Republikanerna men de har aldrig tagit sig in i parlamentet, förklarar Joachim Gauck och beskriver tre grupper av väljare som han såg ställa sig bakom AFD. Läs mer i Hemmets Vän nr 42 – 2017

