Opartiskhet är en grundprincip Veckans nummer Publicerad: 2017-10-12 16:11 För närvarande beräknas 129 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd och kostnaderna för dessa humanitära behov har fyrdubblats på fyra år – vad kan man då göra? Det togs upp under Bokmässan i seminariet Svårt att hjälpa en krisande omvärld! Det handlade om behovet av ett ökat humanitärt bistånd, vikten av opartiskhet som grundprincip, av att samordna hjälpinsatserna och att främst se den utsatta människan. Det var svåra frågor som togs upp när journalisten Cecilia Uddén ledde ett panelsamtal med tre namnkunniga kvinnor när det gäller humanitärt bistånd: Susanne Mikhail är chef för Sidas humanitära enhet, Anna Sjöblom är sjuksköterska med erfarenheter från både undernäringskatastrofer i Afrika och ebolaepidemin men också medicinsk humanitär rådgivare hos Läkare utan gränser, och Michaela Friberg Storey, chef för Röda Korsets internationella insatser med lång internationell erfarenhet både när det gäller humanitära insatser, mänskliga rättigheter och demokratisering. Värna neutraliteten – Jag skulle för det första vilja öka den totala summan av det humanitära biståndet, lägga mer pengar på humanitärt arbete. Sedan måste vi stärka och värna neutraliteten och opartiskheten, började Michaela Friberg Storey som också talade om att främst söka samarbete med professionella lokala strukturer – ”inte influgna internationella individer” – och att våga satsa på förebyggande humanitärt arbete. Anna Sjöblom lyfte fram det humanitära imperativet: Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. – Idag har vi ett stort och sofistikerat humanitärt system. Vi har lärt oss mycket om allt från hur mycket vatten en familj behöver i en kris, hur många kalorier man ger till undernärda barn till hur vi kan behandla barn i deras familjer i stället för på stora sjukhus. Men när krisen väl kommer är det ändå få aktörer som verkligen räddar livnär det behövs och där det behövs, fortsatte hon. – Min andra punkt gäller opartiskheten. Det är svårare och svårare i den värld vi lever i och i den politiska kontext vi lever med att komma fram med budskapet att vi är här för att rädda liv, vi har ingen annan politisk agenda, säger Anna Sjöblom och tar ett exempel från Demokratiska Republiken Kongo: Viktigt med samordning – Människor vet inte längre om de som åker i de vita bilarna är där som en del av de stridande styrkorna som ska försöka skapa fred, eller till och med ta del i striderna eller för att utföra en vaccinationskampanj. Jag tror att det finns ett stort ansvar i att också rigga systemet så att vi inte glider längre ner i det sluttande planet. Humanitärt arbete ska vara självständigt från alla andra agendor. Susanne Mikhail pekade på opartiskhetsprincipen i FN:s humanitära principer (se faktaruta) och underströk hur viktig samordning är. – När en humanitär katastrof inträffar har vi oftast hundratals humanitära aktörer som är på plats. På vissa områden har du kluster – du har för många humanitära aktörer. På andra områden har du vad som kallas blind spots – där du visserligen ser katastrofen, du vet att behoven är stora. Men ingen lyckas riktigt ta sig in. Här behövs en samordnande funktion för att säkerställa att det finns en opartiskhetsnyansering när vi arbetar i humanitär respons. Cecilia Uddén pekar på att cirka 80 procent av de humanitära behoven är orsakade av konfliktsituationer och Michaela Friberg Storey berättar hur Röda Korset ofta tvingas förhandla sig från vägspärr till vägspärr för att kunna hjälpa exempelvis en utsatt syrisk by, hur viktigt det globala skyddsemblemet från Genèvekonventionen med det röda korset eller den röda halvmånen är, liksom opartiskhet och neutralitet ända ner på lokalnivå. – Jag måste veta att den struktur som jag förlitar mig på arbetar opartiskt, neutralt och humanitärt för att vi ska förhandla oss in. Det är där leveransen sker. Den sker inte i New York, Genève eller i Stockholm, den sker i de här byarna. Det är också där attackerna sker mot våra kollegor. Vi har förlorat över 60 kollegor bara i Syrien, fortsätter hon. Läs mer i Hemmets Vän nr 41 – 2017

