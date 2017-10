Agera mot månggifte Ledare Publicerad: 2017-10-05 15:34 Årets bokmässa i Göteborg är avslutad. Den nynazistiska demonstrationen utanför mässan på lördagen blev glädjande nog mindre än förväntat. Och kravallerna blev begränsade. Men i diskussionen efter Bokmässan finns också en annan nyhet, som presenterades i Göteborg, och som väcker både frågor och oro. Föreningen Somali Nordic Culture presenterade boken Farfar har fyra fruar. Den handlar om en liten flicka som ska åka och hälsa på farfar som har just fyra fruar. På omslaget står de fyra fruarna i bakgrunden med heltäckande klädsel, medan farfar själv och barnbarnet står i förgrunden. Uppenbarligen har boken som syfte att öka förståelse och acceptans för denna företeelse. Enligt uppgift ska biblioteket i Botkyrka ha köpt in boken. Samma bibliotek som tidigare gallrade ut en Pippi Långstrump-bok eftersom den uppfattades som rasistisk. Det ena beslutet är mer svårbegripligt än det andra. Om det stämmer att biblioteket beslutat att köpa in boken om farfar och hans fyra fruar är det djupt beklagligt. Svenska bibliotek ska inte normalisera månggifte i Sverige. Det är märkligt att det i ett modernt och jämställt land som Sverige återigen är viktigt att föra fram argumenten mot månggifte. Men uppenbarligen så behövs det. Under många år har debatten om hederskultur och barnäktenskap förts i Sverige. Nu måste även frågan om månggifte föras in i diskussionen på allvar. Sverige bör med tydlighet agera mot månggifte. Det handlar i verkligheten om unga flickor som gifts bort i en ålder då de inte kan bestämma själva. Vi ska vare sig acceptera eller söka acceptans för detta. Tvärtom ska vi värna den jämställdhet som vi nått i Sverige. För i de länder som tillåter månggifte handlar det om att män kan gifta sig med mer än en fru. Det handlar inte om att kvinnor kan gifta sig med mer än en man. För ett modernt och jämställt land som Sverige vore detta ett steg tillbaka. Ett mycket långt steg tillbaka. Sverige är ett land baserat på kristna värderingar och värden som utvecklats i landet sedan Olof Skötkonungs dagar. Och de värderingar som finns om tvåsamhet och äktenskap behöver värnas. Sverige är idag ett land med människor från många olika kulturer. Detta berikar på många sätt Sverige. Men det finns också skillnader i synsätt och värderingar länder emellan och det finns frågor där vi behöver vara tydliga med vad som gäller i Sverige. Frågan om att månggifte inte är tillåtet i Sverige är en av dessa frågor där vi behöver vara tydliga. Månggifte är inte en väg till ökad jämställdhet och integration i Sverige. Hemmets Vän 5 oktober 2017

