Oviss framtid för de kristna på Nineveslätten Veckans nummer Publicerad: 2017-10-05 15:20 Terrorgruppen IS är besegrad på den övervägande kristna Nineveslätten och i Mosul i Irak. Efter tre år på flykt börjar de kristna att återvända till Nineveslätten, men inte till Mosul. Framtiden är oviss och utmaningarna många för ett av världens äldsta kristna samfund. ”Oh, ni korsets slavar. Ni har ingen plats i det islamiska landet. Antingen försvinner ni eller så dödar vi er.” Orden står skrivna på tyska på en vägg i den vandaliserade Mar Quryaqus-kyrkan i staden Batnaya på den övervägande kristna Nineveslätten i nordvästra Irak. De kladdades dit efter att Islamiska staten (IS) intog området i början av augusti 2014. Alla kristna flydde, framförallt till de kurdiska områdena i nordöstra Irak (KRG). Nu har IS besegrats på Nineveslätten av en USA-ledd allians, den irakiska armén, KRG:s peshmerga-armé och allierade miliser. Batnaya befriades i oktober 2016. – Men inga civila har återvänt och ingen återuppbyggnad har påbörjats. Det finns ingen el, inga generatorer och inget vatten. Först när rehabiliteringen inleds kommer folk att återvända, säger Khaled Sappoo från den assyriskkristna milisen Dwekh Nawsha. Förutom några väpnade män från Dwekh Nawsha syns inte en människa till bland de kulhålsperforerade husruinerna. Det är bara en tidsfråga innan IS har besegrats i övriga Irak. När det är gjort tror Khaled att Dwekh Nawsha kommer att upplösas och att peshmerga tar över försvaret av Nineveslätten. – Men det kommer att finnas kristna enheter inom peshmerga som försvarar Nineveslätten i framtiden, säger Khaled. Oenighet Nineveslätten kontrolleras idag av KRG, men framtiden är oviss. Det är ett av flera områden som KRG och den irakiska regering-en tvistar om. Den 25 september hölls folkomröstning om självständighet i KRG där ja-sidan vann med övervägande majoritet. Invånarna på Nineveslätten röstade också om huruvida de ville tillhöra Irak eller KRG. Hur resultatet blev där är vid denna tidnings pressläggning ännu inte klart. I Batnayas grannstad, Teleskuf, har cirka 20 procent av invånarna återvänt. Däribland 24-åriga Rita Rostam. Hon vill inte att Nineveslätten blir en del av KRG. – Jag litar mer på den irakiska armén än på peshmerga. Glöm inte att det var peshmerga som ledde hit IS, säger hon. Hon syftar på att peshmerga retirerade när IS attackerade Nineveslätten 2014. En del kristna vill att Nineveslätten får autonomi under internationellt beskydd. – Tanken på en kristen stat är god, men jag tror inte att våra kristna ledare är kapabla att bilda regering eftersom de har olika åsikter. Risken finns att de börjar slåss mot varandra, säger Rita. Läs mer i Hemmets Vän nr 40 – 2017

