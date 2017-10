Reflektioner efter årets kyrkoval Debatt Publicerad: 2017-10-02 09:36 I årets kyrkoval deltog från de politiska partierna Socialdemokraterna, Centern och Sverige­demokraterna. Alla de försök att låta kyrkan slippa de politiska partierna som gjorts under många år har misslyckats. S anser nu som tidigare att Svenska kyrkan är en alltför viktig del av vårt samhälle för att lämnas utan något socialdemokratiskt inflytande. Statsministern har också engagerat sig i frågan genom att ha synpunkter på vilka krav som bör ställas på den som vill bli präst i Svenska kyrkan. Dessutom är hans hustru Ulla aktiv i organisationen Tro och solidaritet som före detta Broderskapsrörelsen numera heter och nyvald ledamot i Kyrkomötet. Centerpartiet har alltid haft nära relationer till Svenska kyrkan, möjligen beroende på en stark landsbygdstradition och en levande hembygdsrörelse. I år ställde Sverigedemokraterna upp i valet med parollen ”Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen”. Samtliga deltagande partier argumenterar utifrån att det är nödvändigt med politiska partier i kyrkan för att demokratin skall fungera. Nu var det ju knappast så här det skulle bli när kyrkan skildes från staten. Ett ambitiöst forskningsprojekt pågick mellan åren 1997 och 2004 under rubriken Från statskyrka till fri folkkyrka finansierat av Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet. Tretton intresserade forskare tilldelades var sitt område inom den kyrkliga sfären, allt efter vad vi tidigare visat intresse för. Mitt område blev kyrkoherdens ledningsvillkor. Andra områden var till exempel diakoni, organisationskultur, musikliv. Sammantaget avkastade detta projekt 15 böcker i en serie med Verbum som ansvarig utgivare. Syftet med dessa studier var att visa på nuläget och de nya möjligheter som skilsmässan från staten erbjöd. Jag konstaterade i min studie att kyrkoherden – som då var chef i en församling – ofta arbetade i en något spänd relation till kanslichef eller motsvarande. Även om kyrkoherden formellt sett hade den högsta positionen i församlingen så förekom det ganska ofta att kyrkorådets ledamöter mera lyssnade till kanslichefen än till kyrkoherden. Det förekom till och med att kyrkoherden fick be kanslichefen om tillåtelse att träffa kontorspersonalen. Kyrkans andliga verksamhet kunde upplevas som ett prästernas särintresse i motsats till alla de beslut som skulle fattas om byggnader, ekonomi, kyrkogårdar, ungdomsverksamhet med mera. Numera är kyrkoherden chef över samtliga församlingar i pastoratet, som ofta omfattar en hel kommun. Detta innebär både nya möjligheter och nya påfrestningar. Därför finns det all anledning för alla nyvalda ledamöter i våra kyrkliga organ att studera de femton böcker om hur den fria folkkyrkan borde arbeta som det ambitiösa forskningsprojektet avsatt. Bert Stålhammar

