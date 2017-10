Förnyat förtroende för kristna värderingar Ledare Publicerad: 2017-10-02 09:32 När Tyskland skulle resa sig ur ruinerna efter andra världskriget, sökte dess medborgare en annan ideologi än de som lett fram till den destruktion som kriget orsakat. Ruinerna talade sitt tydliga språk. Det behövdes en ideologi med värderingar som byggde på alla människors lika och omätbara värde alldeles oavsett etnicitet, sexualitet, kön eller religiös övertygelse. Nazism och socialism var inte ett alternativ. Inte ens demokratisk socialism, den väg som Sverige valde, var på kartan. Då sökte det tyska folket sina rötter i den kristna myllan. Fram växte Tysklands Kristdemokratiska Union – CDU (Christlich Demokratische Union). Uppfattningen var enkel. Kyrkan och de värden som den kristna tron gett Europa hade tidigare i historien lyft kontinenten ur fattigdom och elände. Nu skulle dessa värden lyfta landet en gång till. Kärnfamiljen blev återigen central. Kontraktet mellan staten och folket slöts inte mellan staten och individen, som i dagens Sverige, utan mellan staten och gemenskaperna, främst familjen. Trots att över 40 procent av alla kvinnor fortfarande väljer att arbeta hemma med familjen, istället för att förvärvsarbeta eller endast arbeta deltid när man fått första barnet, är Tyskland Europas starkaste växande ekonomi! Eller kanske just därför? Valet av den kristna värdegrunden har alltså lagt grunden för Tysklands återuppbyggnad, först Västtyskland och sedan muren föll 1989 även Östtyskland. Kristdemokraterna – CDU – har dominerat efterkrigstiden, på samma sätt som Socialdemokratin i Sverige. Från Östtyskland kommer också Tysklands första kvinnliga förbundskansler Angela Merkel. Därför är det i en mening märkligt att de främlingsfientliga krafterna har starkast fäste där. De östra delarna av Tyskland har ju haft mest hjälp av att välkomnas i det nya förenade Tyskland som vi har idag. Angela Merkel har gått till val på de kristna värderingarna. Det har hon aldrig stuckit under stol med. Hon röstade exempelvis nej mot att omdefiniera äktenskapet så att också samkönade äktenskap skall kunna registreras. Hon har med en dåres envishet stått upp för flyktingars rättigheter, närmast som en profet har hon rest sig upp för människovärde och värdighet i mötet med ”änkan, främlingen och den faderlöse” (ett vanligt bibliskt uttryck). Nu förlorar hon visserligen 8 procentenheter, men är ändå ledare av Tysklands största parti. Hon sitter kvar som förbundskansler och står nu inför en mycket svår uppgift, att förena och läka en splittrad nation. Lyckas Merkel, går det bra för Europa, misslyckas Merkel är risken stor att de främlingsfientliga krafterna får vind under vingarna, inte bara i Tyskland. Hemmets vän 28 september 2017

