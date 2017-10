"Vi kan motarbeta sexualbrott mot barn på nätet" Veckans nummer Publicerad: 2017-09-29 07:52 – Vi måste motarbeta de mörka krafterna som vill åt våra barn. För det är mycket pengar i barns kroppar, sexhandeln på nätet är grym och den är global, säger Caroline Engvall, journalist, författare och föreläsare, specialiserad på sexualbrott mot barn och på nätet. Ändå är hon hoppfull.

– Jag föreläser mycket och träffar skolpersonal, poliser och åklagare. Ju fler unga jag möter, och ju fler engagerade vuxna, så tänker jag: Det finns ändå så mycket hopp i den här världen. Det går att motarbeta allt det mörka. Även om det också är ett faktum att brotten mot barn på nätet inte minskar utan snarare ökar, fortsätter Caroline.

Det är snart tio år sedan som Caroline Engvalls bok ”14 år till salu” väckte uppmärksamhet i svenska medier. Den handlar om ”Tessan” som Caroline fick kontakt med när hon arbetade som 18-årig chefredaktör på ungdomstidningen Frida. När Hemmets Vän mötte Caroline för fem år sedan berättade hon om den där första kontakten med en ung tjej med ett sexuellt självskadebeteende som hon kom att följa under många år. ”Inte med tanke att skriva en bok, utan för att det inte alls var självklart att hon skulle överleva.” Boken fick till följd att hon under de första fem åren hade fått 1 400 mejl från både tjejer och killar med liknande erfarenheter.

Viktiga vuxna

– Breven har sedan dess fortsatt att komma. Då var det mest mejl men nu finns alla sociala medier tillgängliga – jag får mycket kontakter där. Men vet du, det finns också väldigt mycket hopp i de berättelserna. Att få tillgång till dem och också att få följa dem under många år, det är otroligt häftigt, fortsätter Caroline Engvall.

– För många av de här barnen som råkar illa ut antingen i verkliga livet eller på nätet går det ändå väldigt bra. Man hittar en viktig vuxen, vem det än må vara – en förälder, en kurator eller någon annan som man litar på. Någon som tar ens historia på allvar och följer den hela vägen. Och då kan man leva ett bra liv.

– Det är många som undrar: Hur orkar man jobba med det här hela tiden? Men det finns så mycket kraft i de här unga personerna som verkligen vill ta sig ur och trots att de kanske inte blir bemötta som de önskar från första början lyckas de ändå hitta personer som hjälper dem att ta sig ur. Just det är en sådan kick, fortsätter hon. Ny deckare

Med tiden har det blivit fyra böcker till – ”Skamfläck”, som också tar upp pojkar som prostituerar sig. Boken ”Skuggbarn”, som skildrar tre unga flickors öden – bland annat ”Linda” som säljs av en pojkvän och som utsattes för sadistisk sex. Medan boken ”Virtuell våldtäkt” uppmärksammar övergrepp mot barn på nätet och den senaste, ”Ärren vi bär”, som kom för bara några veckor sedan.

– Det är en deckare som egentligen handlar om allt det jag har skrivit om tidigare – om sex som självskadebeteende och om vad som händer när barn möter en vuxen som inte vill dem väl på nätet och konsekvenserna av det. Tanken är att de som tänker: ”Det här rör inte mina barn, det kan inte hända mig”, ska få en liten ögonöppnare just när det gäller den frågan. Även om man hellre läser en deckare än en faktabok. Läs mer i HV 39.

