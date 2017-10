"Overkligt att se nazisterna marschera på våra gator" Veckans nummer Publicerad: 2017-09-29 07:44

Fyra frågor till Carinne Sjöberg, tidigare ordförande i den judiska föreningen i Umeå, som med Ehud Udi Tzvieli medverkade med judisk mat i tv-programmet Go’kväll i tisdags kväll. Vad var anledningen till er medverkan i programmet? – Det är lite olika aspekter, tror jag. Eftersom det spelas in i Umeå och några vet hur jag kämpar för judiskt kulturliv och inte ger mig, så tyckte de att de kunde fråga mig. Jag ville ha Ehud Udi Tzvieli med mig eftersom han är duktig på att laga mat. Det är också lättare att vara två. Det var också Europeiska språkdagen där även svenska minoriteter uppmärksammas – inte minst den judiska. Och händelserna både i Göteborg den senaste tiden liksom förra året i Umeå [då den judiska föreningen tvingades lägga ner efter hot] har gjort att andra har vaknat upp och sagt: Nu räcker det, det är nog nu. Ni kommer att tala om Rosh Hashana (som firades förra veckan) och Jom Kippur (som högtidlighålls på lördag) – hur firar du själv de här dagarna?

– Under Rosh Hashana (det judiska yåret) äter man först middag och går sedan till floden eller havet och kastar en sten ut i vattnet. Man rannsakar [under de tio dagarna mellan nyåret och försoningsdagen – Jom Kippur] det

föregående året och tänker på vad man har gjort och inte gjort. Har jag verkligen varit bra det här året, varit snäll och hjälpt andra? Eller har jag förändrat något? Under middagen med familj och vänner äter man mat som symboliserar mycket och man samtalar omkring det och vad det betyder. Läs mer i HV 39

