KD vill förbättra äldres ekonomi Debatt Publicerad: 2017-09-21 15:43 Att fler partier nu presenterar satsningar för pensionärer är förstås bra. Men regeringens förslag räcker inte. Långt ifrån hela skillnaden i beskattning mot löntagare tas bort och inget mer ska tydligen göras under mandatperioden. Dessutom är höjningen av bostadstillägget svag. Vi kristdemokrater vill ge de äldre en röst vid regeringsbordet. Det vill vi göra genom våra satsningar på äldreomsorg: att alla över 85 själva ska få rätt att välja när det är dags att flytta till ett anpassat boende, att kommuner som lyckas öka personalkontinuiteten i hemtjänsten ska belönas och genom att förbättra måltider och det sociala innehållet i äldreomsorgen. Men vi vill också förbättra äldres ekonomi. Vi vet att det inte minst är just det sociala som får stryka på foten när pengarna inte räcker: lunchen med väninnan, boulen med SPF eller presenten till kalaset är det som först väljs bort. Det kan bidra till ensamhet och isolering. Kristdemokraterna har visat historiskt att vi värnar pensionärer. Vi drev i alliansregeringen fram fem sänkningar av skatten, med fokus på dem med de lägsta pensionerna, och flera höjningar av bostadstillägget BTP. Det är dags att ta bort hela skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer! Vi prioriterar detta förslag som kostar cirka 13 miljarder. Regeringens föreslagna skattesänkning är som en jämförelse på 4,4 miljarder. Men pensionärernas ekonomi och möjligheter påverkas inte bara av skatten och för de sämst ställda pensionärerna innebär regeringens skattebesked ingen förbättring. Däremot kan många med låg pension få förbättringar om bostadstillägget (BTP) förstärks. Regeringen föreslår viss förbättring här: För de med hyra under 5 000 höjs ersättningsgraden med en procentenhet. De som har en hyra på 5 000 får då 50 kronor mer. De som får mest, som idag ligger över taket, kan få upp till 470 kronor mer. På förslaget lägger regeringen cirka 650 miljoner. Vi kristdemokrater menar att detta är otillräckligt. Taket måste höjas kraftigt så att färre tvingas vända på varje krona, så att fler med låga pensioner får större del av hyran täckt och så att fler får möjlighet att flytta till nyproducerade, anpassade trygghetsboenden. Särskilt kvinnor har idag svårt att ha råd att flytta. Att höja taket i bostadstillägget är därför en jämställdhetsfråga som skulle göra rejäl skillnad i många äldre kvinnors liv. Men, Kristdemokraterna föreslår också att det särskilda tillägget – som alla som har BTP får – höjs med 500 för ensamboende och 300 för sammanboende. Alla ensamboende med en hyresnivå på 5 000 får därmed med vårt förslag tio gånger mer än med regeringens förslag. För de pensionärer med låga inkomster, men högre hyror, innebär detta sammanlagt en förbättring med upp till 2 875 kronor. Vi kristdemokrater lägger sammanlagt 2,5 miljarder på att förbättra bostadstillägget! För seniorer som jobbar ska det också – föreslår vi – finnas dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder så att det lönar sig mer att jobba för äldre. För seniorernas (65+) arbetsgivare föreslår vi borttagen ”särskild löneskatt” som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 just på seniorer på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad. Så: även om regeringen nu förbättrat sitt förslag om sänkt skatt för pensionärer så är Kristdemokraterna klart bättre för pensionärernas ekonomi och möjligheter! Dessa äldresatsningar är förstås viktiga reformer för pensionärer, som har fått stå tillbaka. Men vi menar också att dessa reformer är angelägna för hela samhället och bidrar till mer av legitimitet för det offentliga och sammanhållning över grupp- och generationsgränser. Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare uppfattas nämligen som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper. Att ta bort hela den skillnaden och samtidigt genomföra andra förbättringar för de sämst ställda pensionärerna är bra för sammanhållning och gemenskap i vårt samhälle. Jakob Forssmed, vice partiordförande och ekonomisk-politisk talesperson, Kristdemokraterna

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad! Debatt Sverige behöver fler ledare

Rusta för svåra tider

Hjälp föräldrar att föra tron vidare

Satsa på "missionstation" i city

Stoppa välfärdssveket mot äldre

Varför kommer de inte?

Ta hoten mot kristna på allvar!

Kyrkor konfiskeras åter av den turkiska staten

Rikspolischefen vill ha hjälp

Hur förenar man öppenhet och integritet? - Kyrkovalets dilemma