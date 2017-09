Nej till alkohol för gravida Ledare Publicerad: 2017-09-21 15:35 Det är inte farligt för det växande fostret hos en gravid kvinna att hon dricker fem-sex glas vin i veckan. Det hävdar professor Agnes Wold och barnläkaren Cecilia Chrapkowskas i sin nya bok ”Praktika för blivande föräldrar”. Men Livsmedelsverkets toxikolog Anneli Widenfalk är bekymrad. ”Föräldrar ska inte göras oroliga med en massa pekpinnar, men finns det risk för fostret måste vi informera om det”, säger hon till TT. I Vårdguiden 1177 på nätet skriver man att fostret utsätts för skador om modern dricker under graviditeten. ”Ingen kan svara på hur mycket alkohol fostret klarar utan att få bestående skador.” Socialstyrelsen kommer till samma slutsatser att även måttliga mängder kan skada fostret. Varje dag utsätter vi oss för olika typer av faror. I många fall inträffar inget som skadar. Men om jag utsätter mig för fara, som påverkar en annan individ, när denna aldrig fått välja, så är det betydligt allvarligare. I det ljuset blir argumenten märkliga när det sägs att fem-sex glas i veckan inte skadar. Eftersom inte mängden är definierad kan det för de flesta innebära drygt en liter vin i veckan och för andra kanske nästan det dubbla, beroende på hur stora glas man pratar om. När det dessutom blivit så populärt med lådviner är risken ännu större att man en mysig fredagskväll inte räknar antalet glas. Därför att det saknas tillräckligt mycket vetenskaplig forskning kring alkohol och fosterskador, rekommenderar Livsmedelsverket att modern avstår från alkohol under graviditeten. Resultatet av fortsatt alkoholkonsumtion kan leda till missfall, tillväxthämning och låg födelsevikt. Socialstyrelsen konstaterar att fem-sex drinkar per vecka kan innebära två till tre gånger ökad risk att föda ett dödfött barn. I många fall säger vi, välj det säkra före det osäkra. Men i ”Praktika för blivande föräldrar” vill författarna befria gravida mödrar från ångest. Måttliga mängder vindrickande behöver inte vara farligt. Men måttliga mängder är ett ganska diffust mått. Mot sådan bakgrund behöver man väl inte spela hasard med ett växande liv, som inte själv kan höja sin röst i protest? Både barnmorskor och barnläkare men också familjekretsen kring en gravid kvinna behöver vara tydliga. Ingen alkohol under graviditeten för det växande barnets skull. Eftersom vi även i Sverige sedan EU-inträdet fått betydligt högre alkoholkonsumtion per person och år finns all anledning att vara mycket vaksam kring denna utveckling. Tidigare talades det mest om att män drabbades av alkoholskador, men på senare år har många kvinnor följt i alkoholkonsumerande mäns fotspår. Drickandet har blivit mera självklart också i kretsar där det knappast förekom tidigare. Därför behöver vi våga prata om frågan och samtidigt visa största försiktighet och speciellt för gravida kvinnor. Livsmedelsverket, Vårdguiden och Socialstyrelsens rekommendationer ger tillsammans stor tyngd åt frågan. Graviditet och alkoholkonsumtion hör inte ihop. Det säger många inte bara i Sverige utan i ett antal andra länder också. Hemmets Vän 21 september 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad! Ledare Krafttag för tryggheten

M måste hitta sina rötter

Klyftorna växer i Sverige

Vinstdebatten - en återvändsgränd

Utred medborgarskapet

Våga tala om självmord

Se Stockholms gatubarn!

Gå inte med i drevet

Riv vattentäta skott

Få nya konkreta förslag