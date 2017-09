Alltfler hungriga återigen i världen Veckans nummer Publicerad: 2017-09-21 15:27 Antalet människor som går hungriga på jorden ökar igen, efter en stadig nedgång under det senaste decenniet. Det skriver FN i sin nya årsrapport om livsmedelssituationen i världen. Förra året tvingades 815 miljoner människor gå hungriga, 38 miljoner fler än året innan. De 815 miljoner människor som går hungriga motsvarar 11 procent av världens befolkning. I den nya rapporten, som skrivits i samarbete med flera stora FN-organ, understryks att klimatrelaterade händelser och ett ökat antal konflikter drivit på matbristen i världen. Konflikter förvärrar situationen Hungern och undernäringen förvärras i samband med konflikter och i samhällen där institutionerna är svaga, enligt den nya rapporten, som är den första genomgången av utvecklingen i förhållande till de nya globala målsättningarna om att utrota hungern till 2030. Vid sidan av alla som lider brist på mat hotas också många miljoner människors hälsa av undernäring. Flest hungrande finns i Asien, där 520 miljoner människor inte kan äta sig mätta, följt av Afrika med 243 miljoner människor och ytterligare 42 miljoner i Latinamerika. Afrika är dock den världsdel där högst andel människor går hungriga, med 20 procent. I världen finns det 155 miljoner barn under fem år vars utveckling har hämmats på grund av undernäring. Av dessa lever 122 miljoner barn i världen i länder där det pågår konflikter. Människor som lever i länder där det råder långvariga kriser löper nästan 2,5 gånger högre risk att drabbas av undernäring, enligt rapporten. Rapportförfattarna slår fast att världssamfundet står inför en stor utmaning när det gäller att nå upp till målsättningen om att skapa en värld utan hunger till 2030. Om detta ska lyckas krävs det både nya satsningar och nya arbetsmetoder. År 2015 beräknades det finnas 777 miljoner kroniskt undernärda människor i världen, en siffra som under förra året beräknas ha stigit med ytterligare 38 miljoner människor. Det är samtidigt en minskning sedan 2000, då 900 miljoner människor beräknades gå hungriga. Läs mer i Hemmets Vän nr 38 – 2017

