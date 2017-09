"Något gott kom ur det svåra" Veckans nummer Publicerad: 2017-09-21 15:15 – Livet går vidare, fast på ett annat sätt, säger Therese Martinson, musiklärare, sångpedagog och tillsammans med maken Mattias Martinson, lovsångsprofil i svensk kristenhet. Hennes första egna skiva, ”På alla sidor omsluten”, är mer personlig – med klangbotten i sorgen efter vännen, producenten och musikkollegan Emanuel Sandgren och i vänskapen med Emanuels fru Jenny, en del i den musikaliska kretsen. Therese Martinson berättar om förberedelserna inför release­konserten söndag den 24 september i Nimbuskyrkan på Öckerö där hennes man Mattias Martinson är pastor. Therese och Mattias spelade tillsammans med Emanuel Sandgren och även Christian Mjörnell under mer än tio år och där fanns också Emanuels Jenny som är utbildad danspedagog och ibland dansade till sångerna. – Våra vänner har varit med och stöttat det här projektet ekonomiskt.Tidigare har vi gett ut våra skivor via David Media men vi ville prova att ge ut själva den här gången. Också för att det är ett så personligt projekt, det är inte sånger som David Media skulle ha med i sitt Davids hjärta-projekt med församlingssånger, berättar Therese, när vi talas vid på telefon. Fast ”På alla sidor omsluten” är den första egna skivan är Therese Martinson inte oerfaren. Hon berättar om pappan som spelade piano till psalmerna i kyrkan, om kusinen som hon tog pianolektioner för från sju års ålder och om upplevelsen i tonåren då en vikarie på den kommunala musikskolan invigde henne i ackordens mysterium. En vän övertalade henne att gå musiklinjen på gymnasiet där först piano och sedan sången blev huvudinstrument. Hon fortsatte till Musikhögskolan och med erfarenheten av att leda kören i hemförsamlingen var yrkesvalet som musiklärare och sångpedagog naturligt. Spelat ihop i mer än 26 år – Det var i den lilla fribaptistkyrkan i Frölunda som jag träffade Mattias när han började arbeta där. Vi bildade ett band med en kille som hette Patrik och spelade ihop på fredagar. Det var där först vänskapen växte fram innan vi hittade varandra som ett par. Vi gifte oss för 24 år sedan så det måste vara åtminstone 26 år som vi har spelat tillsammans, säger Therese. – Emanuel Sandgren som också började på Musikhögskolan i Göteborg kom till församlingen Vineyard när Mattias var pastor där och han blev snart en nära vän – han var en stor del av vår musik och vi spelade tillsammans i över tio år. – Han var runt tio år yngre än oss så han hjälpte oss att förnya den musikaliska tonen i vår musik. Han tillförde nya tankar och nya klanger och förde in spåret av countrymusik som vi innan dess inte hade så mycket av. Vi var väldigt glada för hans närvaro. Therese berättar att han var med och producerade skivan ”Amen” (2010) med både gamla psalmer och nyskrivna sånger. – Vi tycker själva så mycket om den sångskatt som finns i de där sångerna som sjungits i flera hundra år. Det är något speciellt med att sjunga sånger som man vet att troende har sjungit i 150 år innan oss. Vi bär liksom de samma oro inför framtiden, samma förtröstan på Gud och vårt tack till honom. – Där var Emanuel jätteviktig musikaliskt i den här processen. Han producerade den skivan och ledde oss varsamt fram, han tog in lite nya instrument, som banjo och flera andra stränginstrument. Den skivan är vi väldigt glada för. Läs mer i Hemmets Vän nr 38 – 2017

