Sverige behöver fler ledare Debatt Publicerad: 2017-09-14 15:33 När den svenska flaggan får vanhedras som nyligen skett borde det ge starka signaler om att nu är det allvar. Att det dessutom kallas för konst får mig att tänka på barnboken med den nakne kejsaren. Att inte fler reagerat tyder på att vårt folk alltmer börjar bli ryggradslöst, plus att nationen saknar ledarskap på många nivåer. Att vår flagga dessutom bär på ett kors borde i allra högsta grad beröra dem som vill kalla sig kristna. Det borde dessutom ge en kraftig signal till alla som vill stå upp för den värdegrund som vårt land med sin flagga står för. Skall vi som tror, få friheten att både tro och praktisera vår tro? Våga vara mera raka i vår tillämpning. Tyvärr läser jag ofta in många oroande signaler. Beror det på att vi vill flyta med i den trend som styr oss genom regering och kommunpolitiker. När Löfven uppmanar sitt folk att ställa upp i kyrkovalet kan man läsa att orsaken är att han vill ha en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro. Han sade också att kyrkan är en viktig kulturbärare inte minst genom kyrkobyggnader. Det låter fint, vi kan fortsätta att anpassa oss, men är det de troendes uppgift? Är det inte Jesus vi är kallade att följa? Det är spännande att följa den ständigt växande skara av människor som vill bli hans lärjungar, många som en frukt av troende missionärers arbete där försoning med Gud och männi­skovärdet stod i centrum. I Sverige är det inte lätt för våra ungdomar att tala om att de vill vara en Jesu lärjunge. Tro på Gud är okej, men varför en lärjunge? Att vara lärjunge betyder att man är tillsammans med någon som vill något som ofta stör politiska system. Är vi medvetna om att den svensk som fortfarande är bland de mest respekterade i världen är Dag Hammarskjöld? Han stod upp för att det FN skulle stå upp för också borde införas och tillämpas i medlemsländerna för människornas bästa och en fredlig utveckling av världen, där vi skulle kunna leva tillsammans utan hat, förföljelse och mordhot. John F Kennedy förstod behovet och inrättade bland annat fredskåren. I sitt installationstal sa han bland annat: ”Om inte ett fritt samhälle kan hjälpa de många som är fattiga, kan det inte rädda de få som är rika.” Vad hände efter dessa personers död? FN blev en samtalsklubb, där tillämpning av de bärande idealen (mänskliga rättigheter) sopas under mattan med en godtycklig tillämpning, speciellt i diktaturer. Några exempel. Den nazistiska målsättningen att utplåna judar dog inte med Hitler-tysklands nederlag. Att utplåna judarna finns fortfarande på dagordningen bland både ledare och grupper i flera länder. Flera av nazisternas mördare och dödsarkitekter flydde till länder i Mellanöstern där de samverkade med likasinnade inte minst genom ett försåtligt propagandaarbete för att förverkliga Hitlers mål. Denna destruktiva propagandakultur utvecklas och sprids både i skolor och i lärosäten men framförallt i den svårkontrollerade mediavärlden som vi lever i. Vi får inte blunda för att vid sidan av judar finns det flera minoritetsgrupper med en avvikande tros- eller livsuppfattning som är föremål för förföljelse och likvidering. De kristna är bland de mest utsatta därför att det är en rörelse som är under utbredning på samma sätt som framförallt islam. Vill de troende vara en rörelse? En av flera händelser jag inte glömmer: Det var april 1968 Martin Luther King hade skjutits till döds. Det blev ett möte i Linköpings Domkyrka. Kyrkan fylldes av människor som vanligtvis inte går i kyrkan men som sökte sig dit för att visa respekt för en man som hade visat ledarskap i förhållande till mänskliga rättigheter. Ett ledarskap som ledde till en rörelse som förändrade livet för miljoner i USA. I dag väntar döden för den muslim som blir en Jesu lärjunge. Det kan ske som ett hedersmord eller på annat sätt. Jag fick uppleva hur en kyrka som byggdes i Kabul 1971 efter ett år jämnades med marken av de krafter som inte ville tillämpa FN:s artikel 18 om religionsfrihet. Allt fler afghaner blir i dag kristna. Vilken framtid vill de troende i vårt land och i EU erbjuda dem? Att kyrkorna skall handla ser mörkt ut. Vad gjorde påven och kyrkorna under Förintelsen? Vad vill regeringen göra? En regering som ger statsbidrag via CSN till studenter som blir saudiska missionärer har förlorat orienteringsförmågan. För att inte tala om det blåögda stödet till Palestina. Vilka värden vill vi stödja? Det är trots allt så att ljuset är starkare än mörkret. Det fordras bara ett ljus för att mörkret i ett rum skall skingras. Jag läser om sådana glimtar. Pingstledares vädjan i augusti om att stoppa utvisningar av afghanska pojkar. Kårledare för Frälsningsarmen i Borlänge, Hanna Smedjegårds kamp för att få Migrationsverket att se en ung mans omvändelse till att bli en Jesu lärjunge som verklig och låta honom få stanna i Sverige. Det finns mycket beundransvärt som görs. En lavin kan skapa ett nytt landskap. Jag tror inte vi kan vänta på Sveriges kristna råd (SKR) eller Svenska missionsrådet (SMR). Det behövs flera kvinnor och män som tar på sig ledartröjor och tillsammans skapar en rörelse som förändrar tänkesätt och strukturer i många länder. I Matteusevangeliet 5:13-15 kan vi läsa vad Jesus säger om salt och ljus. Lars-Erik Wallhagen

