Krafttag för tryggheten Ledare Publicerad: 2017-09-14 15:28 Under de senaste åren har antalet skjutningar ökat kraftigt i Sverige. Även antalet dödsskjutningar ökar kraftigt. Förra veckan redogjorde Sveriges Radio för en ny rapport som visar att det, per invånare, sker fyra till fem gånger fler dödliga skottlossningar i Sverige än i Tyskland eller Norge. Antalet skjutningar i Sverige kan enligt forskarna snarare jämföras med södra Italien. Statistiken ger en mycket dyster bild av utvecklingen i Sverige. Oskyldiga människor utsätts gång på gång för fara. Enligt Brå, Brottsförebyggande rådet, är en viktig förklaring till de ökade skjutningarna att inflödet av illegala vapen har ökat till Sverige under tio års tid. Det finns helt enkelt fler vapen i omlopp. En annan viktig orsak är att narkotikahandeln har ökat och ändrat karaktär. Det handlar inte sällan om uppgörelser mellan rivaliserande gäng. Detta är givetvis frågor som måste lösas omgående. De människor som framförallt drabbas är de som bor i vad polisen kal­lar för särskilt utsatta områden. Det är områden där arbetslösheten är hög, utbildningsnivån låg och där kriminaliteten har tagit över delar av stadsbilden. Polisen har svårt att få bukt med problemen. Det handlar om områden där vi ser en fattigdom och trångboddhet som vi inte på allvar sett i Sverige sedan 1930-talet. Här krävs kraftfulla åtgärder för att återskapa tryggheten i dessa områden och samhället i stort. De akuta problemen kräver kraftfulla insatser från polis, inklusive möjlighet till kameraövervakning. Det är idag uppenbart att den svenska polisen inte klarar sin uppgift. Samtliga partier ökar nu resurserna till polisen. Men fler poliser och tuffare lagstiftning är bara en möjlig lösning på det akuta problemet. De långsiktiga utmaningarna är att utanförskap och fattigdom måste brytas. Och vägen framåt handlar om relevant utbildning, jobb och egen försörjning. Den långsiktiga lösningen handlar om att hindra männi­skor från att börja begå brott. Och forskning visar att brottslighet börjar i tidiga åldrar, inte i arbetsför ålder. För att långsiktigt återskapa tryggheten handlar det därför snarare om insatser i skolåldern och i fritidsaktiviteter än bara närvaro av poliser. Framförallt är det givetvis föräldrarnas roll och ansvar som behöver uppmärksammas och förstärkas. Skolan har huvudansvar för svenska barns utbildning. Men huvudansvaret för barns uppfostran ligger på föräldrarna. Det finns ofta ett underskott på närvarande pappor som på sikt skapar mycket stora problem när nästa generation av kriminella börjar begå mer omfattande brott. Ansvarsfulla och närvarande föräldrar är en nyckel för långsiktigt framgångsrikt trygghetsarbete. Hemmets Vän 14 september 2017

