"Religion är en faktor som väcker känslor" Veckans nummer Publicerad: 2017-09-14 14:29 – Vi befinner oss i ett svårt politiskt läge. Sverige är fantastiskt men har också problem, säger Elisabeth Svantesson, vice ordförande i Moderaterna och tidigare arbetsmarknads-minister som i nästa månad fyller 50 år. Efter en tuff sommar med vikande opinionssiffror för Moderaterna och partiledaren Anna Kinberg Batras avgång vill hon nu sikta framåt och samla det egna partiet inför det kommande valet om ett år. Elisabeth Svantesson har nämnts i diskussionerna kring ny M-ledare men väljer att ställa sig bakom kollegan Ulf Kristersson, tidigare socialförsäkringsminister. Elisabeth Svantesson talar om att de senaste månaderna varit turbulenta, om vikande opinionssiffror och turbulens också inom partiet. Det var på det sättet inte så överraskande att Anna Kinberg Batra avgick, menar hon. Förtroendet sjönk – Vi har sett hur förtroendet för vårt parti och för vår partiledare har sjunkit och det har varit mycket jobb under en lång tid. Anna Kinberg Batra kom till en punkt där hon såg att det inte fanns tillräckligt med förtroende varken internt eller externt och hon valde att avgå. Det skapade en situation som vi behövde hitta lösningar på. – Men det har inte varit en rolig tid, det har varit en väldigt svår tid för vårt parti med de här externa avgångskraven. Fick hon avgå för att hon var kvinna? – Den analysen vill jag nog lämna till andra. Generellt sett döms nog kvinnor hårdare. Men här handlar det också om förtroendet för vårt parti men också för henne som ledare för vårt parti. Man måste ha förtroende i den här branschen om man ska kunna leda. Så här i backspegeln – kunde ni ha gjort något annorlunda? – Det är alltid lätt att vara efterklok. Mitt fokus just nu är att vi har ett år till valet. Vi måste som parti sluta oss samman och säkra vår politik. Vi har partistämma i Örebro om en månad. Jag upplever ändå att partiet står bakom den politik som förs. Vi har gjort genomgripande förändringar och lagt fram förslag som vi ser som viktiga för Sverige. Nu vill vi fokusera på vår politik och prata med väljarna under ett år framåt – det är det viktigaste för att det ska fungera, svarar hon. Läs mer i Hemmets Vän nr 37 – 2017

