De bloggar och ber Veckans nummer Publicerad: 2017-09-14 14:13 Fyra frågor till Sven-Allan Johansson, evangelist i Göteborg som tillsammans med kollegan Ronny Wallin startat bloggen sistatiden.se. Varför har ni startat en blogg? – Jag har arbetat med journalistik och redaktionellt arbete under hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan mitten av 1990-talet har jag producerat tidningar på uppdrag av olika kommuner i Sverige. – Gud har talat till mig om vikten av att föra ut ordet utan att tolka det. Varje påstående som jag hävdar måste kunna styrkas på biblisk grund, av minst två trovärdiga vittnen. Kravet på objektivitet och sanningshalt måste vara lika högt satt som ett mål i tingsrätten kräver. Hur tänker ni kring bloggen – hur vill ni nå ut? – Vi försöker att torgföra bloggen Sista tiden på olika sätt. Vi hör av oss till våra vänner, men vi använder oss också av sociala medier; Facebook, Linkedin, etcetera, men också av tidningar, radio och tv. Ni skriver bland annat att ni står bakom en bönesatsning i våldsutsatta områden i Göteborg den 19–24 september – vad ska ni göra där? – Vi vill inspirera församlingsledare och troende till fortsatt bön och evangelisation där de bor, lever och verkar. Vi förbereder just nu nästa veckas satsning med förbönsledaren Joseph Umeh från Nigeria i samarbete med olika församlingar i flera av de särskilt utsatta stadsdelarna i Göteborg. Bönevandringar sker redan på flera håll men vi fortsätter med dessa under kommande vecka. – Vi vill be att Gud förbarmar sig över de plågade människor som bor i dessa stadsdelar. Vi ber också att den helige Ande ska verka på kriminellas samveten. Vi ber att dessa ska få syndanöd, att de ska vända sig till Jesus Kristus med sina liv. De har behov av förlåtelse och befrielse men de behöver också upprättas. De måste få övernaturlig hjälp för att kunna bryta sig loss från sina destruktiva livsstilar. I detta uppföljande arbete har de lokala församlingarna en mycket viktig roll. Läs mer i Hemmets Vän nr 37 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!