"Vi kan inte gömma oss för klimatförändringarna" Veckans nummer Publicerad: 2017-09-07 16:21 – Klimatförändringarna är faktiskt ingenting man kommer att kunna gömma sig för i framtiden, säger Martin Vogel, klimatrådgivare inom Svenska kyrkan men också ordförande i den internationella ekumeniska samarbetsorganisationen Act Alliances klimatgrupp. Det blir ett samtal som inte bara handlar om monsterstormen Harvey, som slog till mot Texas kuststäder för någon vecka sedan, utan också om ett hållbart klimatansvar, om att stödja de utsatta länderna och om naturkatastrofer i medieskuggan – som monsunregnen över Sydasien där miljoner blivit hemlösa och mer än 1 200 dött. Det amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA kom för någon månad sedan med sin årliga rapport om det globala vädret. Under år 2016 drabbades en åttondel av världens marker av torka – värmeböljor slog till mot platser över hela världen inte minst i Indien. Vi hade 93 tropiska cykloner – 13 procent fler än normalt. Världens glaciärer krympte för 37:e året i rad och havsnivåerna steg 3,4 millimeter – nivårekord för sjätte året i rad. – Idag finns inga belägg för att inte tro på forskarna som faktiskt unisont ställer sig bakom tolkningen att mänskliga aktiviteter har bidragit till en klimatförändring som håller på att förändra villkoren för mänskligheten och ekosystemen på jorden, säger Martin Vogel, klimatrådgivare inom Svenska kyrkan men också ordförande i den internationella ekumeniska samarbetsorganisationen Act Alliances klimatgrupp. Mobiliserar kyrkans röst Act Alliance samordnar 146 olika kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer i mer än 100 länder. Martin Vogel berättar att organisationens klimatgrupp arbetar framförallt för att påverka och sätta ljuset på klimatfrågan internationellt. Han delar ordförandeskapet med en indisk kollega – Alliansen strävar efter att få in röster både från det globala syd och det globala nord i arbetet tillsammans. – Vi följer specifikt klimatförhandlingarna inom UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) eller FN:s klimatkonvention. Vi bevakar de klimatkonferenser som är kopplade till klimatavtalet varje år – det har vi i princip gjort sedan de började. Vi var väldigt aktiva i Köpenhamn 2009 och med i utvecklingen av Parisavtalet 2015. – Vi har fokuserat på att mobilisera den kyrkliga rösten och även att söka både ekumeniska och interreligiösa samband och samarbeten. Och därmed stärka den trosbaserade rösten gentemot de stater som förhandlar med varandra. Vi är en del av det globala civilsamhället men söker en speciell prägel och identitet i det budskap vi har som trosbaserade organisationer, fortsätter Martin Vogel. Varför är det viktigt? – Vi har ett tydligt mervärde i vår tro, i vår skapelseberättelse och förvaltarskapsberättelse. Klimatförhandlingarna handlar inte bara om sådant som tekniska lösningar även om det är en grundstomme i förhandlingarna. Men vi vill påminna om det moraliska och etiska språket i förhandlingarna. Att fokus sätts på dem som är de mest utsatta. Det är rättighetsperspektivet som är en tydlig grundbult i vårt arbete. – Klimatförändringarna slår hårdast mot dem som har bidragit minst till att ha orsakat dem. Därför har vi som har orsakat klimatförändringarna ansvar att bistå dem som är mest utsatta, som är drabbade av en utveckling som de inte har varit med om att orsaka. Det är den rättighetsprincip som vi försöker bygga vårt inflytande och vårt påverkansarbete på och hoppas att det ska ta mark i klimatförhandlingarna. Läs mer i Hemmets Vän nr 36 – 2017

