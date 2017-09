Utmanar ungdomar till ett rikare gudsliv Veckans nummer Publicerad: 2017-09-07 16:16 – En bra bibelskola ska vara livsförvandlande, den ska ge avtryck för resten av livet, säger Lena och Andreas Pommer som nästa höst startar en internationell bibelskola i Limassol på Cypern i samarbete med Filadelfiakyrkan i Stockholm och Kaggeholms folkhögskola. Vi möts på musikfestivalen Frizon där de börjar berätta för mig om ett helt nytt synsätt på bibelskolor och om en längtan efter att ge vidare. Lite senare samtalar jag med Lena Pommer på telefon om varför de väljer att starta en svensk bibelskola utomlands. – Unga idag vill ofta ut och resa. De kan göra en vanlig nöjesresa någonstans eller flytta utomlands ett halvår för att resa runt till olika ställen. Men här får de möjligheten att både resa och bo utomlands kombinerat med ett år på bibelskola, något som vi tror är avgörande för deras liv. Skärningspunkt – Sedan är Cypern så strategiskt viktigt – i skärningspunkten mellan Europa, Afrika och Mellanöstern. Det är exempelvis bara 48 mil fågelvägen till Israel. Närheten till de här länderna gör att vi kan ta med eleverna på hur spännande, intressanta och utmanande resor som helst, säger Lena Pommer. Den internationella bibelskolan Equip i Limassol på Cypern ska starta nästa höst. Huvudmän för bibelskolan är Filadelfiakyrkan i Stockholm och Kaggeholms folkhögskola. Lena och Andreas Pommer ska leda skolan medan lärarna kommer från olika sammanhang. Undervisning på engelska – Det är en satsning som Pingst Ffs gör för att få fler att gå bibelskola och utmana ungdomar till ett rikare gudsliv. Vi riktar oss främst till svenska elever men inte enbart – all undervisning är på engelska. Vi kommer även att ha elever från övriga Europa och hoppas också på att få elever från Nordafrika och Mellanöstern. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där det är superviktigt att kunna nå ut med evangeliet, förklarar Lena. – Att få lära sig att kommunicera och samtala om evan-geliet med människor från olika kulturer och länder är något man har nytta av hela livet. Inte minst när man kommer tillbaka till Sverige. – Med elever från olika delar av världen skapas möjlighet att bygga unika relationer. Eleverna kan efter skolårets slut fortsätta att hålla kontakten, be för och stötta varandra, vare sig man hör hemma i Sverige eller i andra länder. Det finns en enorm kraft i bönen, det ger Guds rikes perspektiv där man ser varandra, lyfter varandra, bär varandra både i bön och i relation. Dynamiken som finns i en internationell klass är något som vi eftersträvar, fortsätter hon. – Det som är så spännande med Limassol där bibelskolan ska ligga är att både Ibra och PMU har sina huvudkontor där men också andra organisationer. Där finns ett enormt kontaktnät. Att skolan ligger på Cypern skapar också möjligheter för eleverna att resa. Under en vecka på hösten kommer vi att åka till Israel. Innan dess lär sig eleverna en del om landet och läser på om de bibliska platserna och får en översikt över Gamla och Nya testamentet. Jag tror att det kommer att betyda mycket för dem att bara få vara där – det gör evangeliet mer levande. Läs mer i Hemmets Vän nr 36 – 2017

