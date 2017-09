Nytt regnrekord i USA - vattnet fortsätter att stiga Veckans nummer Publicerad: 2017-08-31 15:59 Stormen Harvey har satt ett nytt amerikanskt regnrekord. En enskild storm har aldrig tidigare fört med sig lika mycket nederbörd till den amerikanska kontinenten. Konsekvenserna är förödande, dödssiffran fortsätter att stiga och städerna längs Texas kust kommer ta lång tid att återställa. På tisdagseftermiddagen hade det regnat 131 centimeter vid Cedar Bayou, öster om Houston, sedan stormen slog till mot området i fredags kväll lokal tid. Det tidigare rekordet på 122 centimeter sattes efter den tropiska stormen Amelia 1978. Nu råder utegångsförbud nattetid i översvämningsdrabbade Houston på obestämd tid. Uppgifterna om hur många liv stormen tagit varierar. Uppemot 30 personer befarades på onsdagsmorgonen ha omkommit till följd av stormen och de extrema vattenmassorna, rapporterar New York Times som hänvisar till lokala myndigheter. – Systemet är gjort för att klara stora regnmängder, men det här är exceptionellt, säger Astrid Marklund, honorär generalkonsul för Sverige i Houston. Miljoner påverkas Hon befinner sig i sitt hem i mångmiljonstaden i den amerikanska delstaten Texas. För två dagar sedan nådde vattnet fram till tröskeln, men det har sjunkit undan på hennes gata. – Det här är det största som hänt i Houston. Den här stormen har effekt på sju miljoner människor, säger hon. Tidigt på tisdagskvällen lokal tid var det uppehåll. Men stormen Harvey väntades ta nya tag över fastlandet i delstaten Texas på onsdagen. Ytterligare 15–20 centimeter regn väntas fram till torsdag. Till och med onsdag morgon hade det 132 centimeter regn – rekord för en storm i USA. En yta femton gånger så stor som Manhattan i New York ligger under vatten, skriver The Houston Chronicle, enligt Reuters. Läs mer i Hemmets Vän nr 35 – 2017

