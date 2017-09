"Konvertiterna prövas hårdast av alla asylsökande" Veckans nummer Publicerad: 2017-08-31 15:53 – Konvertiter behandlas i sak hårdare än andra asylsökande, menar juristen Gabriel Donner. Han har under de senaste 15 åren specialiserat sig på afghanska konvertiters rätt att stanna i Sverige och lyckas vanligtvis få uppehållstillstånd för runt 85 procent av sina klienter – trots att en del vänt sig till honom som en sista utväg. Gabriel Donner har genom åren företrätt mer än tusen konvertiter och berättar om fascinationen över deras berättelser som inte bara handlar om att de så att säga bytt religion. – Det är många som berikar genom att väldigt noga och väl beskriva vad de har varit med om, varifrån de har kommit och också kommer med sociala analyser om hemlandet. Det är väldigt intressant att se hur de tänker, hur strukturen är och vilken miljö de kommer ifrån, fortsätter han och berättar om en av dessa konvertiter. – Den här mannen beskrev för mig hemtrakten och hur det var ett oändligt nätverk av beroenden där avvikelser till och med kunde bestraffas med döden. Han var väldigt tydlig med att det där var något han inte ansåg vara riktigt. Det började år 2002 då Gabriel Donner i Migrationsdomstolen försvarade en man från Afghanistan som hade konverterat i S:ta Klarakyrkan i Stockholm. Fler än tusen konvertiter – Det var en ny fråga för mig. Jag satte mig in i den och lyckades rätt väl med det ärendet. Jag fick erfara att denna person var en av de första konvertiterna från Afghanistan i Sverige, inte först men en av de första. Eftersom ärenden gällande konvertiter bygger mycket på förtroenden mellan biträdet det berör och kyrkan ledde det i sin tur till att vi fick ytterligare förfrågningar. Så fortsatte det för Gabriel Donner. Han har koncentrerat sig på konvertiter från Afghanistan och Iran och beskriver hur han fick utveckla kunskaperna i dari och farsi men också den specifikt kristna terminologin i språken. Han har hunnit försvara mer än 1 000 konvertiter under 15 år från dessa båda länder och han talar om personligheter som är mycket olika – allt från högt utbildade afghaner till närmare analfabeter. Bristande kunskaper – Det är många som kommer till mig som första instans men det är också de som efter att ha fått avslag vänder sig till mig för att få en ”second opinion”, för att se om det finns en rimlig chans att återuppta saken. Det är också ofta som det finns anledning att återuppta ett ärende därför att tidigare handläggning bortsett från bevisning som borde ha kommit fram, men även på grund av rena missförstånd. Det finns grunder som inte riktigt har klarlagts. – Med tanke på tiden och på att de afghanska konvertiternas antal har vuxit ganska påtagligt under åren så skulle man förvänta sig att kunskaperna om dessa skulle förbättras med tiden. Men bristerna är ganska statiska. Det handlar delvis om vad som är själva konverteringsfrågan. UNHCR har klarlagt tre specifika frågor som är fristående från varandra. Trots att riktlinjerna är väldigt tydliga på den punkten att det är fristående frågor så fortsätter både biträden, domstolar och handläggare att behandla det som att det är en enda fråga, säger Gabriel Donner. Läs mer i Hemmets Vän nr 35 – 2017

