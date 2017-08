Vinstdebatten - en återvändsgränd Ledare Publicerad: 2017-08-24 16:19 Sjukvården har seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet nästa år. I opinionsmätningar finns sjukvården på topplaceringar tillsammans med migration/integration och brottslighet/trygghet. Samtidigt befinner sig sjukvården i kris. Under sommaren är det problemen på BB som fått störst uppmärksamhet. I söndags arrangerades BB-marschen på ett femtontal orter i Sverige. Barnmorskor och andra engagerade demonstrerade mot bristerna i förlossnings- och mödravården. Det säger sig självt att kvinnor måste kunna föda barn under trygga och säkra former i ett rikt välfärdsland som Sverige. En annan ständigt återkommande krishärd är bemanningen. Detta är en del av BB-krisen när nu barnmorskor säger upp sig och därefter återkommer till BB, men inte som anställda utan som konsulter via bemanningsföretag. Detta innebär inte sällan en fördubbling av personalkostnaden. Problemet med hyrläkarna har diskuterats i flera år. Nu berörs även sjuksköterskor och barnmorskor. Det finns landsting där 40–50 procent av läkartjänsterna inom primärvården är vakanta. Landstingen lyckas helt enkelt inte anställa läkare och tvingas därför hyra in personal till en betydligt högre kostnad. Givetvis finns det behov av konsulter i stora verksamheter. Exempelvis vid arbetstoppar, för att hantera enstaka projekt eller för att täcka för längre tjänstledigheter. Men när bortemot hälften av tjänsterna inte kan bemannas av ordinarie anställd personal, då har vi ett problem på systemnivå som dränerar sjukvårdsbudgetarna på resurser i snabb takt. På riksplanet diskuteras inte problem som detta i någon större utsträckning, istället förs en infekterad debatt om vinster i välfärdssektorn, påhejad av Vänsterpartiet. Och visst finns det exempel på oseriösa företag som tagit ut höga vinster samtidigt som kvaliteten varit låg. Något bolag har till och med gått i konkurs. Men den generella bilden är en annan. I jämförelse efter jämförelse har privat drivna vårdcentraler bättre kvalitet än landstingsdrivna dito. Eller ta S:t Görans sjukhus i Stockholm som bedrivs på entreprenad av Capio som exempel. Det uppvisar högre kvalitet och lägre kostnad än exempelvis Södersjukhuset eller Karolinska Universitetssjukhuset som landstinget bedriver i egen regi. Om Vänsterpartiet helt får som partiet vill ska Capio inte driva alls. På vilket sätt skulle det bli bättre för patienterna i Stockholm om Capio upphör driva S:t Göran? Vinstdebatten är en återvändsgränd. Och dessutom saknas det stöd i riksdagen för förslaget. Debatten borde istället handla om de stora strukturella problemen som sjukvården lider av. Hemmets Vän 24 augusti 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!