"Mitt i idyllen pågick ett krig" Veckans nummer Publicerad: 2017-08-24 14:26 – Jag brukar säga att jag är uppvuxen i ett krig, säger Jenny Petersson, bibellärare på Evangeliska Frikyrkans kursgård Götabro utanför Kumla på Närkesslätten. Hennes seminarium på årets Frizon tar upp de så kallade ”glömda barnen” – de cirka 385 000 barn i Sverige som beräknas växa upp i en dysfunktionell familj idag. Hon beskriver sig som ett av dessa barn – hennes pappa var under 25 år dold alkoholist. – Mitt krig utspelade sig inte i Syrien eller någon annanstans i Mellanöstern. Utan det pågick i en svensk lantlig idyll bakom väggarna på ett rödmålat hus med vita knutar. Utåt sett såg allt normalt ut, kanske till och med lite idylliskt och perfekt, fortsätter Jenny Petersson och berättar om pappan som var välutbildad ingenjör, om mamman som var hemmafru och om den tre år äldre brodern. – Vi hade hästar, vi hade hund, vi hade Volvo och vi kunde åka på utlandssemestrar ibland. Så utåt sett var vi en helt vanlig familj. Men det ingen visste om, det var att innanför den här fasaden, den här idyllen så pågick ett krig. Ett krig där fienden hette alkohol. Min pappa började utveckla ett beroende till alkoholen när han var 25 år och som pågick och blev allt värre allt eftersom åren gick. Hon berättar om fasan inför helgerna, om bältet som hon hade under huvudkudden för att kunna gå emellan ”då det blev för våldsamt mellan min mamma och pappa eller min bror”, om den ständiga oron och katastrofberedskapen: Kommer det att bli kaos? Kommer julhelgen att bli lugn eller sluta i ett helvete? – Tyvärr är min historia inte unik. Den delas av alltför många barn idag, fortsätter hon och talar om 385 000 dysfunktionella familjer där alkohol, droger eller psykisk ohälsa påverkar många. – Troligen är antalet ännu högre. De allra flesta barn upptäcks inte, det går inte för det mesta att se vilka familjer det handlar om. De flesta av oss tänker på missbrukare som en hemlös alkis som sitter på parkbänken i smutsiga kläder. Sådan var inte min pappa. Han var en hårt arbetande man som byggt sitt eget hus. För varje synlig alkis finns sju osynliga – människor du möter i vardagen. Tryggheten saknas – De barn som växer upp i den här miljön gör det i en avsaknad av trygghet. Det är föräldrarna som ska stå för grundtryggheten men de orkar inte det. De ska också vara sunda spegelbilder, speglar som ser, som bekräftar och som älskar. Också det saknas för föräldrarna har nog med det kaos de lever i, fortsätter hon. – Den katastrofberedskapen följer en långt upp i åren. Många av dem som jag följer talar om det här. Man lär sig som barn tre grundregler: prata inte, känn inte och lita inte på någon. Det här gör att barnet förlorar kontakten med sina känslor. Man vet inte hur man ska göra när man är rädd, arg eller ledsen. Går det då att ta revansch? Att bli en hel och trygg människa? Ja, menar Jenny Petersson. Hon talar om tre pusselbitar som varit helt oersättliga för hennes egen väg mot helande. – Det första som betytt nästan allt för mig är min tro på Jesus, berättar hon och återger Kolosserbrevet 1:13, 14 och 19. – Det som står här är egentligen att det finns ingenting som Gud inte vill och som Gud inte kan göra helt igen. Alltså, allt som är trasigt, smutsigt, ondskefullt, totalt förstört – det kan Gud göra helt igen genom Jesus, genom den kraft som finns i namnet Jesus. Jenny berättar hur hon kom till tro som 12-åring och hur helandet kom bit för bit. – Jag var kanske 13, 14 år och jag minns hur jag bad ensam till Gud. Mitt i den bönestunden fick jag ett minne, en bild av mig själv som liten flicka, när jag låg där i min säng på natten med bältet under kudden och jag upplevde mig själv som övergiven och fruktansvärt rädd. Det minnet gjorde så ont när det kom tillbaka – jag var så ledsen, så fylld av sorg. Så ser jag plötsligt hur det satt någon på min sängkant. Denne någon torkar osynligt mina tårar, gråter tillsammans med mig och stryker mig över håret som min mamma och pappa aldrig hade gjort. Läs mer i Hemmets Vän nr 34 – 2017

