De får se Guds under Veckans nummer Publicerad: 2017-08-24 14:13 – Vi tror verkligen att Guds tid för Sverige är nu, säger Cornelia Forsberg, ledare för ”Hope for This Nation” som hon beskriver som en ekumenisk väckelserörelse. Det är 30-talet unga vuxna som reser runt Sverige för att samla lokala församlingar och lokala kristna till lovsång, undervisning, lärjungaträning och gatuevan­gelisation. Det är på Frizon som vi möts, där de lett vad som där kallas Worship:nights – samlingar för tillbedjan och lovsång. ”Hope for This Nation” beskriver de som en ekumenisk väckelserörelse. – Vi är ganska i startgroparna så vi har inget färdigt koncept. Mer än att vi upplever Guds kallelse i att åka runt i det här landet, på att gå i tro och kalla Guds barn på olika platser. Att kalla dem till lovsång men också att verkligen nå ut till sin stad. Vi tror på att samla Guds folk men också att möta människor på varje plats dit vi kommer, förklarar Cornelia Forsberg som tillsammans med sin man och Sanna Välipakka leder gruppen. – Jag har jobbat som ungdomsledare och pastor under sex år med ansvar för tonåringar och unga vuxna i Smyrnakyrkan, Göteborg, fortsätter Cornelia. Konferens för unga vuxna – Förra våren bestämde vi oss för att ha en konferens för ungdom och unga vuxna och under processen då vi frågade Gud vad vi skulle ta upp, vad konferensen skulle heta och vad som skulle hända där, så kom den helige Ande och började tala till mig om hopp för nationen och om hur det skulle se ut. – Då tänkte vi till att börja med endast på Smyrnakyrkan så vi valde att kalla vår konferens för ”Hope for this nation” (hopp för den här nationen). – Men ganska tidigt upplevde vi hur Gud talade om att det här var något mer än en konferens som vi skulle hålla bara en gång i en församling. Gud började göra klart för mig att det var dags att säga upp mig, vilket jag inte alls var beredd på till en början. Jag förstod att jag skulle gå i tro med det som var ”Hope for This Nation” utan att jag egentligen visste vad det skulle bli. Sedan den stunden har det kommit människor som upplevt samma kallelse in i det här där Gud håller på att resa upp ett team för att åka runt i det här landet. Läs mer i Hemmets Vän nr 34 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!