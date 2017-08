Stor glädje i Kamerun när Mercy Ships anlände Veckans nummer Publicerad: 2017-08-24 14:10 Fyra frågor till Tomas Fransson, Sverigechef för organisationen Mercy Ships. Sjukhusfartyget Africa Mercy anlände i förra veckan för första gången till republiken Kamerun i västra Afrika. Ett nytt land för Mercy Ships? – Vi seglade in där under onsdagen och på torsdagen hade vi ett officiellt välkomnande med representanter från regeringen och hälsomyndigheterna. Det var ett mycket fint mottagande vi fick. Vi kommer att vara där under tio månader på en officiell inbjudan från president Paul Biya och står under särskilt beskydd av rikets första dam, mrs Chantal Biya. – Det är första gången vi är där, så det är också en resa för att få samarbetet att fungera väl med myndigheterna. Men det ser väldigt positivt ut – vi har upplevt att myndigheterna visar både stor tacksamhet och också intresse och ansvar i att det blir ett resultat av vår tid i landet. Vad ska ni göra där? – Under de tio månaderna där har vi ett program med operationer och sjukvård baserat på uppgifter från myndigheterna men också genom att vi har haft personal från oss som samlat information och genom att lokala läkare bistår oss. Det finns tio provinser i Kamerun och man har varit ute i alla provinser och sökt upp patienter som vi kan hjälpa. Redan nu har vi 4 500 bokade behandlingar som är planerade men det kommer att läggas till fler. – Vi kommer att göra ortopediska operationer som att rätta till ben och fötter – vad vi kallar klumpfot på svenska, men också operationer där vi tar bort godartade tumörer. Särskilt då de sitter i närheten av andningsvägarna vilket leder till en långsam död. Det är avancerade operationer där det exempelvis kan innebära att vi bygger upp nya strukturer runt käkar. Vi har dessutom gom- och läppspaltsoperationer och ett tandvårdsprogram. – Ett annat viktigt program är svåra förlossningsskador med så kallade vaginala fistlar. Kvinnor lider svårt av detta och vi vill hjälpa så många som möjligt i Kamerun. Dessa kvinnor blir ofta utstötta i samhället, så det är inte bara en medicinsk fråga utan lika ofta en social fråga, det är ett lidande på många sätt. – Vi kommer också att göra många gråstarrsoperationer där det ofta gått så långt att patienten är helt blind. Vi opererar bara ett öga på vuxna men båda ögonen på barn för att kunna hjälpa så många som möjligt. Denna operation är också totalt livsförvandlande. Läs mer i Hemmets Vän nr 34 – 2017

