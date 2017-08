"Gud finns i botten" Veckans nummer Publicerad: 2017-08-17 16:11 – Det är som att han verkar mitt i sprickorna. Inte nödvändigtvis trots sprickorna – Gud verkar nästan ha en förkärlek för det spruckna, säger Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, när vi talar om hans ny­utkomna bok ”Bottenkänning – Guds långsamma svar på livets djävulskap” (Marcus Förlag). – Det är min erfarenhet att om någon vågar gå lite före, sänka garden och berätta hur det är så gör det i bästa fall något med atmosfären, fortsätter Fredrik Lignell och berättar om hur de under den första terminen, när han kom som ny pastor till församlingen i Linköping för sju och ett halvt år sedan, arbetade mycket med visionen och drömmen om vad de ville att församlingen skulle signalera. – Då var en bok som hette ”No perfect people allowed” (Inga perfekta människor tillåtna) aktuell. Det handlade om att man är välkommen som man är. Sedan har vår familjeresa i någon mening fått modellera detta lite: Var det någon familj som inte riktigt fick ihop det så var det pastorns. Vår familj har kommit att stryka under församlingens inriktning. Vi behöver sänka garden lite och lita på att man får vara med ändå, förklarar han. ”Gud finns i botten”, är de första orden i hans smärtsamma berättelse om tonårsdottern Jonna som blir gravid och sedan insjuknar i svår depression och hur det påverkar familjen och inte minst honom själv. Samtidigt som Jonna blir allt sämre fortsätter Fredrik predika evangelium i kyrkan. När hans mamma sedan avlider, hans fru insjuknar och Jonna läggs in på psykiatrisk klinik brister mycket. Var det så det skulle bli? Varför är Gud tyst? – Jag har gjort dagboksnoteringar genom de här åren. I viss mån finns de infogade i boken. Sedan har jag parallellt levt med tanken på att skriva en bok om inkarnationen, om mysteriet när Gud blir människa. När jag borrade i frågan så insåg jag att det är här någonstans som beröringspunkterna finns till min egen livsresa, berättar han. – Det jag har funnit mest tröst och navigeringshjälp i när det gäller vår egen situation har varit texterna och berättelserna om hur Gud kommer nära genom Jesus. Det var inte självklart från början att det skulle bli en bok. Det växte fram över tid. Jag skrev mest för min egen skull. – Jag tog sats i akt och mening att det skulle bli en bok men ut­ifrån att vår familjesituation har varit väldigt krokig så har jag lagt det åt sidan vid några tillfällen därför att det inte var möjligt att publicera något just då. Men boken har ändå växt fram – den har dött för att sedan återuppstå igen. Nu kändes det som att det gick att bli mer publik med det här. – Min familj har läst allt och jag har varit noga med att de har haft veto när det gäller texten. Det finns inget som publiceras med mindre än att de godkänner det. De tycker att det här känns bra. Jonna har precis bestämt sig för att komma på vår releasekväll i kyrkan så hon är med på detta, säger Fredrik Lignell. – Till saken hör att vi som familj aldrig har varit sådana att det känts naturligt för oss att lägga locket på. Vi har varit ganska öppna med hur vi har det, både när det har varit bra och när det har varit mindre bra, det har varit vårt sätt. Vi har varit öppna med församlingen och med vänner om att allt inte står rätt till. De som känner oss blir nog inte särskilt förvånade av att läsa boken – de vet vad vi varit med om. – Det gäller även Jonna, hon har inte skämts för sin situation eller tyckt att ingen får veta. Hon har varit ganska öppen med sina vänner, också i sociala medier. Det var inte ett stort steg eller en vånda på det sättet. Men det har ändå varit en stor vånda för mig i det här: Vad är klokt? Gör jag saker värre nu? Det manus jag först skickade till förlaget var mer återhållsamt med vår familjehistoria. Men under manusbearbetningen har jag sakta men säkert känt mig allt tryggare med att foga in den. Vad är det viktigaste som du känner att du vill förmedla med boken ”Bottenkänning”? – Det jag försöker besvara är två frågor: När livet drabbar en med full kraft – vem blir Gud då? Och vem blir jag då? Jag skriver en del om flyktbeteenden, självupptagenhet och allt det som då händer i ens eget liv. Men det stora ärendet är ändå att beskriva att Gud inte är främmande för det mänskliga och det spruckna utan att han känner sig väldigt hemma där, fortsätter Fredrik Lignell. – Det finns ett kapitel i min bok som handlar om att försonas med sitt liv som det blev. Det skulle jag vilja säga är mitt ärende. Det är klart att de flesta läsare inte kommer att känna igen sig i våra omständigheter, men man har sina egna. Jag hoppas därför att jag kan hjälpa människor att få verktyg för att se hur Gud verkar i livet sådant som det blev. – Jag har sagt vid något tillfälle att när det kraschade som värst hos oss så visade sig både Gud och församlingen från sin bästa sida. Om man nu kan säga på det sättet. Det är min erfarenhet att tron har hållit genom det här. Vi är ju inte igenom det på något sätt utan vi lever fortfarande med den här skörheten. Ändå är det min erfarenhet.– Det viktiga blir samtidigt att förstå att evangeliet är så här bakvänt. Gud väntar inte på att livet ska sitta ihop för att det ska bli något. Det är som att han verkar mitt i sprickorna. Inte nödvändigtvis trots sprickorna – han verkar nästan ha en förkärlek för det spruckna. Läs mer i Hemmets Vän nr 33 – 2017

