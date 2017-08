Hon samtalar med sökare i new age Veckans nummer Publicerad: 2017-08-17 16:08 En tredjedel av Sveriges befolkning ägnar sig åt new age – nyandlighet i olika former. Det berättar Gunilla Svensson som besöker olika new age-mässor för att samtala om sökande och om kristen tro. Vanligtvis arrangeras i Stockholm new age-mässor två gånger per år. Dit kommer tusentals människor för att se vad som erbjuds av teorier, samtal, kristaller, litteratur, behandlingar, oljor och en hel del annat också. Alla utställare har syftet att få sälja sin teori eller sin vara, att få utföra behandlingar eller fotografera någons ”aura” och att få sina kunder att köpa det man erbjuder för att uppleva inre tillfredsställelse, mening med livet eller att få reda på vad som händer efter döden. Möter sökare Gunilla Svensson är lärare, kristen och mycket insatt i det mesta av det som erbjuds på en sådan mässa. Hon tillhör Södermalmskyrkan och nyligen besökte hon Löttorps Camping och hade då två tillfällen att berätta vad som rör sig i det som med ett gemensamt namn kallas new age – den nya tidsåldern. – I de sammanhangen har jag varit ett antal gånger och fått möta människor som verkligen är sökare och tror på, och som hoppas att det som salubjuds ska ge dem svaret på sökandet. Men på mässan kan man också få förbön, få veta om Jesus och få uppleva att han är en levande verklighet! berättar Gunilla entusiastiskt. Vid de senaste mässorna har två kristna församlingar och ett kristet bokförlag varit representerade. I deras arbete har man erfarenheter av hur människor kommer och vill ha förbön. En av församlingarna kunde berätta att de i den senaste mässan hade fått be för ett hundratal mässbesökare. Gunilla, som är lärare i sven­ska och SO, reser på fritiden runt i landet och berättar i olika kyrkor om det man med en gemensam term kallar new age. På omslaget av en folder hon har med sig, ”Möte med new age”, ställer hon tre frågor: – Vet du om att en tredjedel av Sveriges befolkning håller på med new age? – Vet du om att yoga handlar om att utsläcka livet inom dig? – Vet du om att vi har gått in i Vattumannens tidsålder? Ett av de tillfällen som Gunilla Svensson undervisade om detta var en morgonsamling i ELCA-stiftelsens tält på Öland. Där fick lyssnarna veta mycket om sådant som till exempel hur yoga sprider ut sig i samhället, och hur många kristna kyrkor också har börjat använda det som ett sätt att samla folk eller för att hjälpa intresserade på olika sätt. I företagsvärlden är det ganska vanligt med avslappningskurser med sin grund i yoga. Läs mer i Hemmets Vän nr 33 – 2017

