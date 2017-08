Befria kvinnorna från hedern Veckans kommentar Publicerad: 2017-08-10 15:43 Situationen med hedersvåld och hot mot kvinnor med rötter i Mellanöstern har diskuterats intensivt under sommaren. Det är bra. Enda sättet att få ett stopp för förtrycket i förorterna är att tala mer om det. Just nu går utvecklingen åt helt fel håll. Så sent som i söndags redogjorde P1-programmet I lagens namn för ny hårresande statistik. Det framkom i programmet att hela tio procent av mord som begicks i Sverige förra året hade hedersanknytning. Sett till enbart kvinnor har var tredje bragts om livet utifrån ett hedersperspektiv: Den unga kvinnan (eller mannen – fall finns, även om de är få i förhållande till det samlade antalet) mördas av familjen eftersom de brutit eller ämnar bryta mot den rådande hederskulturen. ”Balkongflickor” är sedan decennier ett begrepp i Sverige. Det som är tänkt att se ut som självmord är i själva verket döttrar som blir utslängda från förorternas balkonger. Denna sorts värderingar och traditioner hör inte hemma i Sverige. Kanske är vi så präglade av vår stolta historia av föreningsdemokrati, jämställdhetskamp och konsensustänkande inom arbetar- och frikyrkorörelserna att vi inte förmår se barbariet, att det ens är möjligt? Men detta sker, också just idag. Hedersbrott handlar om att begränsas. Att som ung kvinna inte få ha vilka kläder man vill. Inte få gå ut själv. Inte få delta i aktiviteter utanför hemmet. Vara övervakad. Kontrollerad. Det innebär att känna rädsla för sin pappa eller sin bror, att familjen blir fienden och hemmet ett fängelse. Det innebär att vara rädd för de val man gör, att längta efter frihet och straffas med döden. Det innebär också att många pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar. Att unga män och kvinnor, pojkar och flickor, tvingas in i arrangerade äktenskap. Vi måste våga se att hedersproblematiken i stort sett uteslutande finns i invandrartäta förortsområden, att det är avskyvärda kulturella traditioner som ligger bakom, och att dessa traditioner, i alla lägen och oavsett omständighet, alltid är fel. Det är först när fakta finns på bordet som rätt åtgärder kan sättas in. I regionpolischef Carin Götblads rapport om hedersvåld läser jag att polisen nu undersöker varför så lite händer. Ytterst få hedersbrott hamnar i domstol. 38 000 kvinnor i Sverige bedöms vara könsstympade, men bara 2 fall har lett till åtal sedan 2006. Under 2015 kom 47 ärenden in om tvångsäktenskap – men inget ledde till åtal. Jag tror det är dags att vi inför hedersbegreppet i brottsbalken som försvårande omständighet. Vi måste befria kvinnorna, markera att vi inte tolererar nuvarande utveckling. Att inte göra det är ett svek. De har samma rättighet till ett liv i frihet som alla andra. Man väljer inte sin familj. Åke Hällzon

