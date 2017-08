(M) vill stryka medborgarskap Veckans nummer Publicerad: 2017-08-10 15:36 Moderaterna vill nu att regeringen undersöker möjligheten att kunna dra in medborgarskapet för svenska terrorister som har dubbla medborgarskap. – Det förvånar mig att Moderaterna inte orkar stå upp för svensk grundlag, säger justitieminister Morgan Johansson (S). Sverigedemokraterna har föreslagit att terrorister med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap i syfte att förhindra att de kan återvända till Sverige efter att ha stridit för IS eller andra terrorgrupper. Nu börjar Moderaterna lufta samma idé. – Vi moderater har inte tagit ställning men det är tillräckligt intressant för att man ska titta på det. Jag reagerar framför allt på att justitieminister Morgan Johansson (S) omedelbart drar igen dörren och dessutom på felaktiga grunder, säger Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell. Han syftar på att Morgan Johansson ska ha sagt att man inte kan göra människor statslösa. Kan Tyskland … – Det handlar om personer med dubbla medborgarskap. Kan Tyskland göra det så borde det gå här också, säger Forssell, som vill att regeringen nu tittar på frågan. Men Morgan Johansson avvisar idén. – I Tyskland kan man dra in medborgarskapet om det fåtts på felaktiga grunder, inte på grund av brott. Det är bara Storbritannien som är undantaget i europeisk kontext. Har man fått svenskt medborgarskap, så är det Sverige som ska agera. Det är vår plikt att se till att man döms för brott, och här har vi en sträng hållning och jag är ju även beredd att utvidga kriminaliseringen, säger Morgan Johansson. Läs mer i Hemmets Vän nr 32 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!