"Vi måste återupptäcka Jesus" Veckans nummer Publicerad: 2017-08-10 15:24 Var hade svensk kristenhet varit utan Jesusrörelsen och utan den karismatiska vågen under 1970-talet? Funderingen kommer när baptistpastorn Claes-Göran Bergstrand berättar om sina erfarenheter och minnen av Jesusväckelsen. Han var en av dem som stod i ledningen för rörelsen i Sverige. – Egentligen följde vi bara med i det som hände, berättar han. Den karismatiska rörelsen har idag över 590 miljoner anhängare och anses vara den snabbast växande andliga rörelsen i världen. Men även om pingströrelsens start i början av 1900-talet var viktig hade också den karismatiska rörelsen som spreds i de etablerade kyrkorna under 1960-talet en avgörande betydelse. Också Sverige berördes – ett exempel är besöket med Harry Greenwood och helandeförkunnaren Kathryn Kuhlman 1969. Jesusfolket eller Jesusrörelsen startade i sin tur bland hippies i Kalifornien och stod nära den karismatiska rörelsen, de sökte sig mot trons grunder och var starkt inriktade på evangelisation. Men där den i USA var en gatans rörelse blev den i Sverige, från början, en väckelserörelse bland kristna ungdomar. En av dessa var pastor Claes-Göran Bergstrand som nu skriver en bok om sina minnen och erfarenheter från åren med Jesusrörelsen i Sverige. Andens dop Han berättar hur han själv kom till tro som 21-åring och sökte sig senare till Svenska Baptistsamfundets Betelseminariet 1966 för att läsa teologi. Det var också då som Full Gospel Businessmen kom till Sverige och reste till olika kyrkor för att tala om sina erfarenheter av den helige Ande och om Andens dop. – De amerikanska affärsmännen var inbjudna till valborgsmässobrasan en valborgsmässoafton 1968 vid Vårdkasekyrkan i Järfälla exempelvis. När de hade talat och brasan hade falnat och folket skingrades inbjöd de till eftermöte i Baptistkyrkan i Hässelby. Där gjorde jag mitt eget genomgripande möte med den helige Ande, säger Claes-Göran Bergstrand. Han berättar om Ulla Östersjö som då var riksevangelist i Baptistsamfundet och som reste till USA under ett halvår för att lära känna Jesusfolket. Läs mer i Hemmets Vän nr 32 – 2017

