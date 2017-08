Nu vill han göra fler program om glädje Veckans nummer Publicerad: 2017-08-10 15:20 Sex frågor till Nils Börge Gårdh, sångare och företagare som står bakom produktionen av SVT-programmen ”En sång om glädje”. Vad händer just nu? – Det pågår en omorganisation på SVT så den grupp som tidigare köpt in programmen ska syssla med andra verksamheter. Nu är det en kommitté som ska göra det i stället och jag har just talat med den som leder gruppen. Han har sagt: Vi har tackat nej till många som gjort tv-program men dig ska vi fortsätta prata med. På den nivån är det. – Jag fick väldigt positiva och snälla kommentarer från de jag har jobbat med tidigare som sade: Hoppas att du fortsätter göra dina trevliga och glada program. SVT har varit väldigt glada för programmen, vi har haft bra tittarsiffror, särskilt med tanke på hur lite de betalat. Det har blivit närmare 35 program genom åren – hur började det? – Det började med att jag var på SVT och tjatade och tjatade: Varför gör ni inte kristna program? Jag mejlade och ringde och rätt som det var fick jag från chefen för SVT Nöje ett mejl: Men gör sex program då! Jag hade inte en susning hur man gör eller något. Jag hade givetvis sjungit på tv många gånger men inte gjort en produktion. – Men jag började med att ringa runt till folk som jag viss­te var någorlunda i branschen. Så jag fick ihop ett bra gäng och så skulle jag ha en kör – det blev gospelkören The Master’s Voice. Sedan skulle jag ha artister – jag ville blanda kristna och icke­kristna artister, rätt och slätt för att få publik, kända namn så folk skulle titta. Och det var väldigt positivt, alla ville vara med och så har det fortsatt. Läs mer i Hemmets Vän nr 32 – 2017

