Försvunnen rågång Veckans kommentar Publicerad: 2017-08-03 09:30 Polens premiärminister vill avsätta domare som inte dansar efter hans pipa. I Turkiet beläggs regeringskritiska med munkavle av president Erdogans maktfullkomlighet. När en nation saknar en fungerande opposition, fristående domstolar, ett civilsamhälle och en kyrka som vågar höja rösten, blir det livsfarligt. Mot en sådan ”armkrok” mellan exempelvis statskyrkan och myndighets-Sverige protesterade 1800-talets väckelserörelse, arbetarrörelse och nykterhetsrörelse. Dessa ”protestanter” blev en oemotståndlig hävstång under demokratins framväxt i 1800-talets Sverige. 1931 års sammandrabbning mellan arbetare och strejkbrytare, inhyrda av företagsägarna i Ådalen, ledde till ond bråd död. Då gick myndighets-Sverige och kyrkan gemensamt emot fackföreningsrörelsen. Arbetarna protesterade mot usla arbetsvillkor medan brukspatroner och fabriksägare skodde sig. Detta fick kyrkan lida för i decennier i dessa områden, när befolkningen hade förlorat tilltron till kyrkan och dess budskap på grund av denna falska lojalitet. Vid Sundsvallsstrejken 1879 utbröt en stor depression. Priserna på trävaror och vinster sjönk. Då sänktes arbetarnas löner till omkring en krona om dagen för 12 timmars arbete. Företagen fick statsstöd på tre miljoner kronor för att hålla hjulen rullande. Men arbetarnas löner höjdes inte och strejken var ofrånkomlig. Men baptisterna som blivit många och starka under väckelserörelsen inför Sundsvallsstrejken ställde sig inte på makthavarna sida. Därför eroderades inte tilltron och förtroendet till frikyrkan i dessa bygder. Frikyrkan blev inte korrumperad. Balanskrafter mot makten fanns kvar. Idag märks framförallt kyrkorna i protester mot myndigheterna när det gäller behandlingen av flyktingar. Protester mot det etablerade samhällets företrädare borde höras tydligare. Om kyrkorna ska behålla sin trovärdighet får de aldrig sälja sig till att svika de fattiga, flyktingarna, bortglömda äldre, marginaliserade barn och andra utsatta grupper. Ett friskt samhälle måste ha en rågång mellan myndigheter och civilsamhället. Per Danielsson

