Rikspolischefen vill ha hjälp Debatt Publicerad: 2017-07-27 16:34 För några veckor sedan gick rikspolischefen Eliasson ut och begärde hjälp av hela svenska folket inför den ständigt ökande kriminaliteten. Vid varje ingripande måste en extra polisbil sättas in för att skydda den första bilen mot stenkastning och vandalisering. Efter upploppen i Hamburg i samband med G8-mötet förklarade Hamburgs polischef att ”vi inom polisen har gett upp. Vi klarar inte längre att upprätthålla vårt uppdrag att skydda våra medborgare”. Polisdistriktet Bergslagen konstaterar att nu i juli har man haft lika många bilbränder som under hela 2016. Hjälp oss, ropar polischefen. Detta trots att många bilbrännare nu har rest på semester. Få om ens någon tycks ha hört nödropet. Från regeringens sida kommer det vanliga mantrat: Det går bra för Sverige. Vi är bäst i Europa på det mesta. Vi som är den humanitära stormakten. Men vem eller vilka skulle kunna hjälpa polisen? Alla yttre insatser som övervakningskameror, betonglejon, farthinder, fler poliser och väktare och de gamla vanliga klyschorna fräschas upp med lite kulört strössel över glassen för att skapa ett sken av framgång. Själv återkommer jag som vanligt till frågan om varför inte våra kyrkor och kyrkoledare av olika variationer stolt lyfter fram det kristna alternativet som en lösning på många av de problem som både individer och hela samhället plågas av. Nog borde både biskopar, kyrkoledare, präster och pastorer ha så mycket mod för att inte säga auktoritet att man inte backar så fort en journalist eller vänstermuppe börjar skrika om rasism? Detsamma borde naturligtvis gälla för alla de politiker som fått förtroendet att förvalta och utveckla vårt land. Ett studiebesök på något sommarevent ordnat av olika församlingar och kyrkor skulle möjligen kunna ”få fjällen att falla från ögonen” på alla de politiker och media vars mentala bilder visar en falsk verklighet. Här umgås man över generations- och könsgränser. Här är icke man eller kvinna, jude eller grek utan alla är vi ett i Kristus. Den som befinner sig mitt i ett kraftfält av människor vilka lever efter ordet ”Allt vad ni vill att människor skall göra mot er, det skall ni också göra mot dem”, skapar en annan gemenskap än den där hat och misstänkliggöranden dominerar. Denna regel gäller både för mindre gemenskaper och hela samhällen. Här finns inga behov av rikspolischefens skarpa åtgärd med ”Tafsa inte”-armband. Visst borde kyrkorna svara på rikspolischefens rop på hjälp. En hel människa som består av kropp, själ och ande har en inre GPS som hjälper henne att manövrera rätt i livet. En gång kallade vi denna funktion för samvetet. Bibeln lär oss att ett fungerande samvete skapas redan i barndomen. Dagens forskning inom området visar på samma sak. De hjärnceller som styr vårt handlande där bland annat omdömet ligger utvecklas redan under de sena tonåren. Detta dock endast under förutsättning att det finns mogna vuxna personer som kan hjälpa till med att skapa ett samvete. Bert Stålhammar

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!