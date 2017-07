FN uppmanas agera mot krigsförbrytelser i Jemen Veckans nummer Publicerad: 2017-07-27 16:25 Den saudiledda koalition som strider i Jemen begår grova förbrytelser genom att även attackera barn, enligt människorättsorganisationer. Nu uppmanas FN-chefen Antonio Guterres att peka ut de länder som ingår i koalitionen i en kommande rapport om barn i väpnade konflikter. Rädda Barnen och nätverket Watchlist on Children and Armed Conflict har dokumenterat minst 23 tillfällen då den saudiledda koalitionen utfört bombningar i Jemen dör barn dödats eller skadats. Organisationerna kräver nu att FN agerar för att skydda de barn som drabbas av konflikten i landet. – Vart man än reser i Jemen så syns förödelsen efter luftangreppen. Alla parter bär ansvar för de barn som dödas i Jemen och den koalition som leds av Saudiarabien är en av dessa, säger Rädda Barnens landschef för Jemen, Tamer Kirolos. – FN:s generalsekreterare måste sätta barnens bästa först – genom att peka ut alla ansvariga, fortsätter han. ”Grova förbrytelser” Organisationerna har samlat in bevis för ”grova förbrytelser”, i syfte att övertyga FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att namnge den saudiledda koalitionen i en rapport om förbrytelser mot barns rättigheter, som förväntas bli publicerad inom kort. Det handlar om en årlig FN-rapport om barn i väpnade konflikter där grova människorättsbrott dokumenteras, däribland attacker där barn skadas eller dödas, samt angrepp mot skolor och sjukhus. Rapporten innehåller även en lista där aktörer bakom sådana övergrepp namnges och pekas ut. Koalitionen som strider i Jemen pekades till en början ut i fjolårets upplaga av rapporten, men detta ströks efter bara några dagar. Enligt rapporter berodde detta på att Saudiarabien hotade att annars dra tillbaka sitt stöd till viktiga FN-program. Enligt rapporten var den saudiledda koalitionen skyldig till 60 procent av alla dokumenterade skador och dödsfall som drabbat barn i Jemen. Detta mönster tycks ha fortsatt sedan dess då Rädda Barnen och Watchlist on Children and Armed Conflict har dokumenterat att minst 120 barn i Jemen skadats eller dödats. Läs mer i Hemmets Vän nr 30 – 2017

