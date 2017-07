"Dags att höja rösten och säga sanningen" Veckans nummer Publicerad: 2017-07-27 16:12 Fyra frågor till Merzek Botros, pastor i Global Gemenskap i Sundbyberg, som den 3–6 augusti inbjuder till den årliga europeiska sommarkonferensen på arabiska och svenska – i år vid Kaggeholms slott utanför Stockholm. Det är under 14 år som ni har arrangerat konferensen – varför är den viktig? – Från början hade vi tänkt den för oss själva men vi och även många andra upptäckte år efter år vad Gud gjorde under de här dagarna. Den är viktig för att den samlar folk från hela landet och även från andra länder i Europa. Fyra intensiva dagar med både predikan och lovsånger på arabiska är uppmuntrande för de troende, för missionsfält och varje konferens har även blivit frälsningsmöten där nya gudsrelationer har upprättats. – Samtidigt försöker vi trycka på det här med att älska Sverige, att be för landet och vara en del av landet. Inte bara för att du har kommit hit och du vill glömma allt tidigare och börja på nytt. Det handlar om att arbeta för vårt land. Hur många besökare väntar ni? – En del kommer att bo på Kaggeholm, andra kommer och går under dagarna. I Solnahallen förra året var det cirka 5 000 – ­6 000 med under alla fyra dagarna. Jag tror att det blir ungefär lika många i år. Det är bra att det inte längre bara är för arabisktalande utan för alla – alla gudstjänster är tvåspråkiga, både arabiska och svenska. Det innebär att också svenskar har börjat komma och det gläder mig. Läs mer i Hemmets Vän nr 30 – 2017

