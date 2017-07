Hur förenar man öppenhet och integritet? - Kyrkovalets dilemma Debatt Publicerad: 2017-07-20 15:14 Inför höstens kyrkoval mobiliserar en rad olika nomineringsgrupper för att få in sina ledamöter i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Flera av dessa är knutna till de politiska partierna i riksdagen och representerar deras politiska ambitioner för kyrkan. Det finns också en rad andra nomineringsgrupper med mer oberoende ställning. När man ser på innehållet i deras program blir det tydligt att det går en skiljelinje i förståelsen av hur man skall kunna förena öppenhet med kyrkans integritet som förvaltare av Guds Ord. En av de fria nomineringsgrupperna ”Kristdemokrater för levande kyrka” är den som tydligast markerar kyrkans integritet som kristen kyrka. Den här gruppen bygger sitt kyrkovalsprogram på en kristen och demokratisk idétradition med ekumeniska förtecken som bejakar en klassisk och traditionell förståelse av den kristna läran. Det blir alltmer tydligt att striden om väljarna står mellan de som bejakar ett partipolitiskt inflytande över kyrkan som samhällsinstitution och de som vill värna om kyrkans identitet just som kristen kyrka. Allt fler inser det orimliga i att politiska partier genom sina ombud skall besluta om kyrkans inre liv och kultur. Med sin historiska ställning som ”folkkyrka” riskerar man att öppenheten tolkas som om de politiska partierna med frimodighet kan styra och ställa i kyrkans interna angelägenheter. Det senaste exemplet är statsminister Stefan Löfvens dekret att inga andra än de som accepterar att viga samkönade par skall kunna bli präster i Svenska kyrkan. Hans uttalande har också följts upp av ledaren för den socialdemokratiska gruppen i kyrkovalet, där denne bekräftar att man identifierar sig med att vara statsministerns röst i Kyrkomötet. Att Svenska kyrkan accepterar en sådan ordning är svårt att förstå om man vill göra anspråk på Kristi kyrka. Men även vi som lever inom de fria trossamfunden har anpassat oss och blivit ett offer för politisk opinionsbildning och det rådande kulturmönstret i vår iver att vara till lags. Just begreppet ”öppenhet” har blivit ett honnörsord för att beskriva hur kristna och trossamfund bör förhålla sig till samhällsförändringar och den omgivande kulturen. Men öppenhet på bekostnad av integritet gör oss sårbara och kan leda till att vi förlorar vår profetiska kallelse. I längden skapar det också förakt för kristen tro – vi blir saltet utan sälta som trampas ner av människorna. Om man ser till kristenheten i stort är vi dåligt rustade för att kunna stå emot omgivningens tryck därför att vi under de senaste decennierna utvecklat ett förakt för Guds Ord. Det lämnar fältet öppet för världens rådande i det allra innersta av kyrkans liv. Det som endast för ett par decennier sedan var vår tro och bekännelse till Guds ord är nu något man inte vill kännas vid. Jag tänker på vad som gäller äktenskapssyn och samlevnadsfrågor. Guds ord behandlas mer som en ”option” ett alternativ till vad vi själva kan tänka ut som lämpligt och bekvämt. Genom det politiska språket och akademiska omskrivningar av Guds ord bedrar vi oss själva. Varje enskild människa, varje kristen och varje kristen församling/kyrka måste kunna omge sig med en mur av integritet och samtidigt bevara en öppenhet mot omgivningen genom ”portar” som kan öppnas och stängas. Det vill säga, att vi har så mycket självkänsla och integritet att vi vågar värdera och bestämma över vad vi släpper inpå livet. Att kunna värdera det som gör anspråk på vårt liv, om det stämmer med vår identitet i Kristus och det liv Gud enligt sitt Ord har skapat oss för. En kristen kultur handlar inte om en viss form av ”andlighet” eller religiösa formaliteter. Den har en etisk dimension och relevans i enlighet med skapelseordningen. Den innehåller värderingar som är funktionella och betjänar livet. Detta är vad trons lydnad i enlighet med Guds ord syftar till. Vi måste resa upp en integritetskultur av trons lydnad till Guds Ord om Jesus skall kunna bekänna sig till oss som SIN församling. Att ropa Herre utan lydnad håller inte! För att kunna förena öppenhet och integritet måste vi vara medvetna om vår identitet i Kristus och acceptera Guds ord som Sanningen för våra liv. Jesus helgade/avskilde sina lärjungar från världen genom sitt Ord. ”Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning.” Johannes evangelium 17:17 (läs gärna hela sammanhanget). Det betyder att vår enda möjlighet att på ett konstruktivt sätt förena en hållning av integritet och öppenhet som ett Guds folk i världen är att vi rotas i vår identitet i Kristus och håller oss till Guds ord. Endast på den grunden kan vi stå förenade som ett folk och vittna trovärdigt om ett annat rike och en annan världsordning. Varje annan grund för åtskillnad från världen bygger på moralism, mänskligt godtycke och manipulation och kommer att skapa otydlighet om vår verkliga identitet som ett Guds folk. Sven Nilsson

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad! Debatt Kvinnorna står för största bedriften

Inför nolltolerans mot sexövergrepp

Vi får inte tafsa på livets gränser

Samhällets fundament vacklar

Varför är media så tyst om alkohol?

Låt sommarkonferenserna bli till vårdkasar och altarplatser

Be för Sverige på nationaldagen

Samvetsfrihet är viktigt för fler än Ellinor och Linda

Krav på rätt nivå stärker eleverna

"Befria alla pastorer från administrativa uppgifter"