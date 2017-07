Riv vattentäta skott Ledare Publicerad: 2017-07-20 14:58 Rikspolischefen Dan Eliasson presenterade strax före midsommar en ny utredning av landets drygt 60-talet mest kriminellt belastade områden.”Hjälp oss”, sa han och förklarade att polisens insatser inte räcker för att klara kampen mot kriminella gäng och destruktiva krafter i svenska förorter. Civilsamhället är ett viktigt komplement till rent polisiär verksamhet. Detta borde höras på flera samhällsområden, exempel skolans! Låt lärarna vara lärare, som får ägna sig åt kunskapsförmedling istället för att vara socialarbetare, när föräldrar lämnat sina barns fostran på entreprenad till skolan. Sedan 1960-talet har skolbyråkrater experimenterat med skolan och skapat mer oro och förvirring än verklig kunskapsförmedling. Professor emerita Inger Enkvist, har skrivit om svenska skolreformer 1962-1985. I en debattartikel i tidningen ETC säger hon att en ny syn på inlärning växte fram på 1960-talet. Elever satte tidigare upp mål för sina studier med skrivningar och examina. Därmed kunde de mäta sin framgång. Sedan kom misstänksamhet mot betyg och skrivningar, examensfrihet och inga bestämda mål. Betyg i uppförande och ordning försvann liksom ämnesbetyg i låg- och mellanstadiet och årskurs sju. Jämlikhet betonades istället för kunskap. Under 1990-talet syntes tydligt effekterna av dessa förskjutningar. Den sociala oron i klassrummen blev påtaglig. Ordning och uppförande blev svårt att upprätthålla. Många elever klarade inte grundläggande kunskapskrav för högre studier. Kristdemokraternas riksdagsledamot Aron Modig skriver också i ETC: ”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, stimulera elevernas intellektuella utveckling och förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare.” De sjunkande skolresultaten­ i internationella undersökningar har dock blivit en hälsosam alarmklocka. Den svenska skolan måste sätta kunskap i centrum. Ge lärare stimulans, arbetsro och låt dem få ägna sig åt sin profession – kunskapsförmedling. Skolexperimenterandet under decennier har också lagt grunden till många sociala problem för unga, som ska klara vuxenlivet. När nu också polisen ber civilsamhället om hjälp innefattar det många olika aktörer, som ges möjlighet att samverka, bli respekterade och inte upplevas att man gör intrång i varandras profession. Skolan ska förmedla god och gedigen kunskap och fostra unga till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Om barns sårbarhet och utsatthet uppmärksammas i tid och rätt insatser görs, kan skolan lättare sköta sitt kärnuppdrag – kunskapsförmedling och även polisen sitt – att skapa trygghet för medborgarna på gator, torg och i bostadsområden. Därför behövs många samverkande faktorer och grupper och där fyller också civilsamhället en viktig funktion. Riv vattentäta skott, skapa öppenhet, respekt för olika gruppers kunskaper och erfarenheter och se till att vi bygger ett samhälle tillsammans där många olika erfarenheter tas till vara och inte upplevs hotfulla eller att man trampar varandra på tårna. Samhällsbygget är för dyrbart för att revirtänkandet ska få fortsätta. Hemmets Vän 20 juli 2017

