Varför vill THS inte heta Teologiska längre? Veckans kommentar Publicerad: 2017-07-20 13:52 Teologiska högskolan Stockholm planerar att byta namn. Skolan bildades på 1990-talet som en sammanslagning av Betelseminariet, Missionsskolan och Metodistkyrkans seminarium i Överås. Skolans övergripande namn ska istället bli Högskolan Stockholm AB. Namnet THS ska finnas kvar, men endast för den teologiska utbildningen. En konsultfirma anlitas nu för att ta fram en ny grafisk profil. Vad är motivet till detta? I en intervju i Sändaren anges att det blir ”väldigt förvirrande” för alla som läser mänskliga rättigheter på THS och som inte har någon koppling till teologi att ha namnet Teologiska högskolan i sina betyg. Jag blir förvånad. Och samtidigt smått uppgiven. För det första så tvivlar jag på att alla som läser mänskliga rättigheter upplever namnet som väldigt förvirrande. Några studenter kanske rent av är stolta över att studera vid Teologiska högskolan Stockholm? Att det inte finns en koppling mellan teologi och mänskliga rättigheter har jag också svårt att hålla med om. Tvärtom är ju tanken om rättigheter för alla människor väl förankrad just inom det kristna tänkandet. Detta föreslagna namnbyte är ungefär som att Chalmers tekniska högskola istället skulle heta Högskolan Göteborg AB, eftersom studenter som läser till sjökapten på skolan tycker att det är förvirrande att det står Chalmers i betygen. Eller att Karolinska Institutet skulle byta namn till Universitetet Solna AB för att alla studenter som läser in en magister i global hälsa tycker att namnet är missvisande, eftersom global hälsa är så mycket mer än det rent medicinska. Låt mig uttrycka mig försiktigt: Det skulle aldrig hända. Teologiska högskolan är ett väl känt och inarbetat varumärke. Ordet teologiska är en innehållsdeklaration beträffande högskolans inriktning. Jag tycker att vi, som bekänner oss som kristna, ska lyfta fram betydelsen av teologiska studier i det enorma utbud av utbildningar som finns för högre studier på högskolor och universitet. Och om du frågar mig så bör Teologiska högskolan även fortsättningsvis heta just Teologiska högskolan. Åke Hällzon

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!