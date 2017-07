"Bara Transportstyrelsens fel" Veckans nummer Publicerad: 2017-07-20 13:45 Regeringen pekar ut Transportstyrelsens chef och styrelse som enda ansvariga för att uppgifter om körkort och fordon har riskerat att komma i främmande makts händer. Oppositionen nöjer sig dock inte med det. – Det är möjligt att vi kunde ha hittat ett tredje alternativ om vi hade blivit informerade på ett betydligt tidigare skede och att myndigheten hade informerat regeringen om problemen, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) om hur regeringen agerat. I januari fick generaldirektören för myndigheten, Maria Ågren, sluta och Johansson säger nu att regeringen ska låta Statens ansvarsnämnd bestämma om Ågren också ska sparkas från sin tjänst i regeringskansliet. Styrelsens ordförande, Rolf Annerberg, har just meddelat regeringen att han vill avgå och det tänker regeringen säga ja till. Regeringen vill också göra ”relevanta” förändringar i styrelsen i övrigt, i första hand vad gäller ledamöter som tjänstgjort under den period som är aktuell. ”Anmärkningsvärt” Anna Johansson lägger ansvaret för IT-skandalen på myndigheten. – Det fulla ansvaret för hela den här processen har legat och ligger hos Transportstyrelsen. Men regeringen ser väldigt allvarligt på det här, säger hon. Men moderatledaren Anna Kinberg Batra tycker inte att regeringen kan komma undan så lätt. – Stefan Löfven måste redogöra för vad som har hänt, när han kände till det hela och vad han och regeringen har gjort med anledning av det, säger Kinberg Batra till TT. Det är anmärkningsvärt, anser hon, att regeringen verkar ha känt till det hela under nästan två år och att man väntat med att agera. Riksdagen och utrikesnämnden har inte fått någon information om det som skett förrän Dagens Nyheter började skriva om det för någon vecka sedan. Läs mer i Hemmets Vän nr 29 – 2017

