Få nya konkreta förslag Ledare Publicerad: 2017-07-13 09:05 Anna Kinberg Batra, ordförande för Nya Moderaterna, var sist ut av partiledarna att äntra talarstolen i Almedalen i Visby i söndags. Därmed avslutades också Almedalsveckan för i år. Det fanns en tid när de politiska talen under Almedalsveckan var det huvudsakliga innehållet. Den tiden är förbi. I år arrangerades mer än 4 000 seminarier, debatter och rundabordssamtal. Det finns ingen officiell deltagarförteckning, men gissningsvis var det åtminstone 40 000 personer som deltog i arrangemanget. Vad som från början var ett tal av Olof Palme från ett lastbilsflak i Almedalen har vuxit till en politisk festival av gigantiska mått. Ändå presenterades förvånansvärt få nya konkreta politiska förslag under veckan. Jan Björklund (L) sammanställde tidigare politiska förslag från Liberalerna i punktform. Jonas Sjöstedt (V) talade om sjukvården i 15 minuter. Den enda nyheten var att han ville ha dygnetruntöppna vårdcentraler, för att avlasta akutmottagningarna. Men han kunde inte svara på frågor om hur han ska klara bemanningen trots att det ju är skriande brist på läkare i primärvården redan idag. Och hur det hela ska finansieras framgick inte heller. Ebba Busch Thor talade om äldre, och att alla över 85 som så vill ska ha rätt att få plats på äldreboende. En viktig och rimlig tanke, och ett budskap som vi hört från partiet tidigare. Magdalena Andersson, finansministern, talade om 20 extra miljarder till välfärdssektorn nästa mandatperiod. Tjugo miljarder är onekligen en ansenlig ökning. Men sjuk- och välfärdssektorn omsätter idag knappt 450 miljarder, och till det kommer hela förskolan och skolan. I detta sammanhang är fem miljarder extra per år en ganska beskedlig satsning. Och så vidare. Det var många personliga exempel i årets olika tal. Men få nya konkreta politiska förslag. Och allt mer av medias rapportering handlade antingen om talen i sig var bra, eller om det politiska spelet. (Birgitta Ohlsson eller Jan Björklund – vem vinner? Kan Anna Kinberg Batra sitta kvar?) Allt mindre tid ägnas åt analyser av konkreta förslag. Hur ser visionerna ut för svenska exportbranscher? Hur ska Sverige återta sin position som kunskapsland genom reformer av skola och universitet? Hur ska vi förnya försvaret och vad ska göras åt vägar och järnvägar? Givetvis finns mycket skrivet om detta. Respektive parti har gott om dokument att klippa och klistra i. Men det är samtidigt svårt att se nytänkande i någon större utsträckning. Gärna politisk retorik, men framförallt fler genomtänkta politiska reformer. Hemmets Vän 13 juli 2017

