Toppmöte i Hamburg med delade meningar Veckans nummer Publicerad: 2017-07-13 08:56 Det årliga G20-mötet, där både splittringar och enighet uppstod, är avslutat. USA:s president Donald Trumps meningar skiljde sig flera gånger åt från resten av deltagarländerna. Utanför var det våldsamma uppror och flertalet poliser blev skadade. Mellan den 7 och 8 juli hölls det årliga G20-mötet mellan världens största ekonomier i Hamburg. År 1999 togs initiativet till gruppen efter finanskrisen i Asien och sedan 2008 har medlemsländernas ledare samlats för årliga toppmöten i något av länderna. På mötet har de största frågorna varit ekonomi och miljö. Trump isolerar USA Den amerikanska presidenten Donald Trump beskriver årets möte som en ”fantastisk succé”. Men många analyser har istället talat om att Trump isolerat USA inte minst i klimatfrågan. Trump har bestämt att USA ska lämna Parisavtalet och USA blev det enda land som under G20-mötet inte ställde sig bakom G20:s försäkran om att leva upp till Parisavtalet. ”Beklagligt”, tyckte G20-värdinnan, Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Även när det gällde ekonomin hade Trump en avvikande inställning. USA:s hot om att ensidigt vidta åtgärder mot import av stål var i fokus under mötet. Att Trump frångick det frihandelsavtal TPP som Obama-administrationen hade förhandlat fram med Japan och tio andra länder påverkade att det kom till stånd ett nytt frihandelsavtal under G20-mötet i förra veckan. Ett genombrott i förhandlingarna mellan EU och Japan ledde till ett nytt frihandelsavtal mellan de två ekonomier som tillsammans svarar för en tredjedel av den globala ekonomin. Läs mer i Hemmets Vän nr 28 – 2017

