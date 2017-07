Spädbarn flögs över till ­Finland för att få vård Veckans nummer Publicerad: 2017-07-13 08:52 Det råder personalbrist på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Två mammor med för tidigt födda barn blev tvungna att flygas över till Åbo i Finland för att få vård. Akademiska sjukhuset i Uppsala kan inte garantera vårdplatser under sommaren då den ordinarie personalen går på semester. Detta beror främst på bristen på specialutbildade sjuksköterskor under den tiden. Därmed har sjukhuset blivit tvunget att köpa vårdplatser utomlands för att kunna garantera vård till svårt sjuka spädbarn under de kritiska sommarmånaderna. ”Jag är ingen maskin” Två för tidigt födda med mammor flögs förra helgen till Åbo i Finland för vård. – Ansvariga vill inte prata om platsbristen, säger en läkare. Therese Broberg drabbades av havandeskapsförgiftning och för högt blodtryck och fick söka sjukvård tidigare än vad som egentligen var tänkt. Efter flera flyttar mellan sjukhus, förlossning och efter att slutligen ha hamnat på Akademiska sjukhuset i Uppsala fick hon veta att neonatalavdelningen bara kunde erbjuda plats i Åbo. – Jag tycker det är fruktansvärt. Jag sa till barnmorskorna i Uppsala att: ”Jag är ingen maskin, jag är en människa”, säger Therese Broberg, en av de två kvinnorna, till Sveriges Radio P4 Uppland. Hon är nu en av två nyförlösta som Upplandsvården skickat till Finland. – Jag blev ledsen, för jag har redan blivit runtskickad flera gånger innan. Varje gång har det varit stressigt för en och känslomässigt uppryckande. Så att hamna i ett annat land och ha ett helt hav mellan mig och barnen där hemma, det gjorde inte saken bättre. Läs mer i Hemmets Vän nr 28 – 2017

