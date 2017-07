En resa i identitet och kall Veckans nummer Publicerad: 2017-07-13 08:41 Victoria Wall, 25, levde sitt liv på samma sätt som de flesta ungdomar, tills hon mötte Jesus. Hon gick från att ha ett stort bekräftelsebehov till att få en ny identitet i Gud. Sena fester byttes ut mot församlingsliv och gemenskap. Idag bor hon i London där hon är del av en församlingsplantering. Victoria Wall är uppväxt i en ickekristen familj och hade som tonåring inget tydligt intresse, så när hon skulle hitta sig själv, som hon uttrycker det, valde hon att söka bekräftelse från andra. – Jag var en ganska osäker ung tjej som började festa tidigt. Jag ville leva livet och ha kul. Det var lite min filosofi, säger hon. Ville se världen Efter gymnasiet ville Victoria ut och se världen. Hon hade flera olika planer som till exempel att resa till Barcelona. Men planerna gick i kras och det slutade med att hon åkte till Norge för att besöka sin syster som bodde där. Victoria hade tänkt sig ungefär en veckas semester i grannlandet, men blev erbjuden jobb på caféet där hennes syster jobbade och tog möjligheten eftersom att de andra planerna hade fallerat. Caféet var startat av en församling och det blev därmed i princip Victorias första möte med kristna människor, bortsett från hennes syster som blivit frälst ett par år tidigare. – Det var inte självvalt, men helt plötsligt hade jag bara börjat jobba på en plats där det var en massa kristna och jag bodde även i en stad där det fanns många kristna människor, berättar hon. ”Jesus kanske lever” Under tiden Victoria bodde hos sin syster fick hon följa med till kyrkan varje söndag. Hon kände sig väldigt annorlunda mot de andra som var där och upplevde att hon inte passade in. Men församlingen som också var kopplad till caféet där hon jobbade satte gästfrihet högt och Victoria blev hembjuden på flera middagar och spelkvällar. – De värdesatte varandra på ett sätt som jag inte hade upplevt tidigare, berättar hon.Även om hon var älskad av familj och vänner på hemmaplan så upplevde hon att de här människorna uttryckte sin kärlek på ett annat vis och att de var väldigt trygga i sina relationer. Även fast Victoria varit tydlig med att hon aldrig skulle bli en kristen så fortsatte människorna i församlingen att bjuda hem henne till sig och de ville umgås med henne ändå. Tack vare sättet människorna i hennes omgivning hade, började Victorias hjärta att mjukna. – Det gick från att jag tänkte att Jesus inte fanns till att jag började säga att Jesus kanske lever. Jag började att se kärleken mellan folk och blev nyfiken på vad det var. Jag tänkte att om Gud lever så kanske jag kan kommunicera med honom också, så jag började att be lite. Läs mer i Hemmets Vän nr 28 – 2017

