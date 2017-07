”Vi förväntar oss att Gud ska tala” Veckans nummer Publicerad: 2017-07-13 08:35 4 Frågor till Simon Ahlstrand, extern vd i Livets Ord Förlag AB, inför Europa-konferensen som hålls i Uppsala den 23–30 juli. Under den 23–30 juli kommer församlingen Livets Ord att hålla i Europakonferensen i sina lokaler i Uppsala. De räknar med att det blir ungefär 10 000 besökare. Konferensen riktar sig till alla åldrar och passande aktiviteter och möten kommer att arrangeras för besökarna. Församlingen är även i uppstarten av ett arenabygge. Vad står församlingen i just nu? – Vår församling, Livets Ord, står inför en spännande fas där vi upplever att vi är på väg in i något nytt som Gud vill göra. På missionsfältet ser vi nya fält öppna sig. Mellanöstern är ett av flera områden där vi ser många möjligheter. Hemma i Uppsala har vår arena varit ett stort projekt där bygget nu drar igång. Vad är syftet med arenan som ni ska bygga? – Bygget av Livets Ords Arena önskar vi ska vara en signal där vi tydligt ger fokus till nästa generation men även en utsträckt hand till Uppsala. Förutom att fylla behovet av idrottsytor för församlingens egen breda idrottsverksamhet och Livets Ords skolor, är tanken att också öppna upp för andra idrottsföreningar i Uppsala. Sydöstra Uppsala, där Livets Ords kyrka ligger, är idag ett av Uppsalas absolut mest expansiva områden, därav finns ett behov av kvalitativa idrottslokaler. Det är extra roligt att kunna vara till nytta och glädje för Uppsalas barn och ungdomar. Arenan kommer att ha en fullstor A-hall med 12 meters takhöjd vilket gör att den kan användas till i stort sett vilken inomhusidrott som helst, och även till konserter, event och mässor. Läs mer i Hemmets Vän nr 28 – 2017

