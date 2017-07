Kyrkan borde göra som Löfven Veckans kommentar Publicerad: 2017-07-06 10:23 Igår onsdag var det Socialdemokraternas dag under politikerveckan i Visby och regeringspartiet representerades av finansminister Magdalena Andersson. Bland PR-elit och proffstyckare höll hon först presskonferens och sedan traditionsenligt tal i parken. På det följde utfrågning hos SVT:s Belinda Olsson. Stefan Löfven är inte i Almedalen. Han är istället i Storuman och i Vilhelmina, på trygghetsturné och träffar vanligt folk. Under fem dagar hinner han med att besöka inte mindre än fyra orter i Norrlands inland och sex i södra Sverige. Ambitionen är förstås att försöka ta udden av Sverigedemokraternas uppgång i opinionen, att stävja känslan av otrygghet som sprider sig i folklagren. Den genomsnittlige arbetarväljaren inom LO har just på grund av upplevd otrygghet övergett Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna. Jag tror Löfven gör rätt. Att befinna sig i Almedalen är ohemult dyrt. En lunch med bubbelvatten kan kosta 250 kronor och det billigaste rummet på Scandic Hotell i Visby går under politikerveckan loss på 3 000 kronor natten. Visst betalas kalaset med skattemedel och visst har vi råd att ha statsministern i Visby, men det finns också ett stort symbolvärde i att Löfven väljer att istället prioritera landsbygdens folk. Signalen han skickar är närmast övertydlig: Jag hör er, jag är en av er, jag är inte en del av eliten på Gotland. Frågan är då vad frikyrkosamfunden med systerorganisationerna Bilda och Sensus uträttar bland maktmänniskorna i Almedalen. Mäter de alls den påverkan man tror sig åstadkomma? De firar ingen gudstjänst, ingen nattvard, anordnar ingen bön. Gör de det sker det helt under radarn, det står inte med i det officiella programmet. Den enda gången Jesus alls nämns bland de över 4 000 programpunkterna är när den med Socialdemokraterna associerade tankesmedjan Makthavare i en seminarietext undrar om ”Jesus hade varit medlem i Kristdemokraterna av idag?”. Kyrkorna kan lära av Löfven. Istället för att frottera sig med makten borde de möta människorna utanför storstäderna – det är ju där vi vanliga finns om sommaren! Och den som vill få medialt genomslag för sina utspel gör klokt i att vänta några veckor. Det är då nyhetstorkan slår till på redaktionerna, jag vet av egen erfarenhet. Åke Hällzon Läs mer i Hemmets Vän nr 27 – 2017

